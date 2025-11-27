　
國際

台籍網美紐約吃霸王餐肉償！慘被關押接受精神鑑定　曝光監獄菜單

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣籍女網紅鍾佩怡（Pei Chung，34歲）因在紐約布魯克林多家高檔餐廳連續吃霸王餐，被逮捕並收押在萊克斯島（Rikers Island）監獄，媒體曝光寒酸的感恩節監獄菜色。目前法官裁定她必須接受精神鑑定，同時移民局也介入調查她是否逾期居留，引發可能面臨遣返的風險。

根據美媒《紐約郵報》，鍾姓女網紅從10月起至少在11家知名餐廳拒付餐費，包括Francie、Lavender Lake、Motorino及Peter Luger等餐廳，她常打扮華麗，身穿路易威登（Louis Vuitton）與愛馬仕（Hermes）等名牌服飾，以美食部落客身份掩飾自己的消費詐騙行徑。

餐廳業者指控，她曾以信用卡付款失敗、提供社群媒體曝光換取餐點，甚至傳出向店家建議以性交易抵消餐費。

▲▼台灣網美Pei Chung「肉償抵餐」後更新限動。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲Pei Chung「肉償抵餐」後更新限動。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

上週五，鍾女因最新一次吃霸王餐被警方逮捕，法官裁定以4500美元現金保釋金收押，並排定12月17日開庭接受所謂「730精神鑑定」（730檢查），以確認她是否理解其所面臨的指控。她的辯護律師指出，鍾女對法律程序理解有限，與律師溝通也有困難，因此申請精神鑑定。

監獄內的餐食與她過往奢華餐點形成強烈對比。萊克斯島監獄感恩節菜單包括烤火雞、麵包餡料、糖漬山藥及人造奶油，而她曾在Peter Luger大快朵頤，讚賞牛排帶有「烤橡木與鐵的香氣」。律師也提醒，即使她籌得保釋金，移民單位仍可能限制她出獄，意味著未來可能面臨遣返程序。

移民律師指出，鍾女原本持學生簽證，2019年來美國就讀布魯克林普瑞特藝術學院（Pratt Institute），但簽證已過期，目前美國移民與海關執法局（ICE）可能將她從監獄帶到移民拘留中心。

▲▼Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲Pei Chung自稱體重只有44公斤。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

鍾女在社群媒體Instagram吹噓「99磅（近45公斤）、無整形」，過去曾擔任用戶體驗（UX）設計師，也在2023年以資深用戶體驗顧問身份在摩根大通工作8個月。她在豪華公寓的房租拖欠4萬美元，租約已於今年8月到期，法庭要求12月1日前搬離，但屆時她仍可能在押。

對於餐廳業者而言，鍾佩怡的連續詐騙行為已引起極大反感。Francie餐廳業主表示，「即便用『有特權』形容她，也不足以描述她的行徑」，其他餐廳業主也坦言她曾多次逃單、嘲笑警方，甚至在Instagram上曬出自己拒付餐點的照片。

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

