政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

▲▼國民黨團召開「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國民黨團召開「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，將增加1.25兆元國防特別預算，引發軒然大波。國民黨團書記長羅智強今（27日）問賴清德，2027年真的要打仗了？是不是要把台灣變成下一個烏克蘭？提出天價國防特別預算，到底有沒有準備好讓國人面對戰爭？國民黨團絕對會支持充實合理的國防預算和投資，但拒絕當凱子，國民黨團會秉持在野黨職責，嚴審每一筆國防特別預算。

羅智強說， 3年前烏俄戰爭爆發初期，民進黨上上下下朗朗上口說，「我們都是烏克蘭人。」如今看起來一語成讖，賴清德真的想要把台灣人變成下一個烏克蘭人！看看烏克蘭戰事發展到今天，美國拋出的28點協議，說穿了就是「投降協議」，割地、限武、不能加入北約，這就是民進黨口中「我們都是烏克蘭人」的寫照。

羅智強指出，賴清德昨天上午非常高調以「2027年中共將武統台灣」做為記者會最重要訴求，告訴國人要編列天價的1.25兆元國防特別預算。羅智強問賴清德，難道你忘了在競選總統時告訴國人，「我當選總統，台灣戰爭風險最低」，結果當選之後，竟然2027年就要打仗，中共就要出兵武統台灣。

羅智強指出，國民黨一向主張該有的戰備不能少，但該投資的和平也需要，這才是台灣生存發展、安身立命之所在。國民黨執政時期國防預算一年3000億元，今年民進黨政府送到立法院的總預算當中，國防預算高達9400億元，是國民黨執政時期的3倍；現在還不夠，還要再增加1.25兆，總額達2.2兆元，這是何其天價的國防預算？

羅智強進一步指出，民進黨執政後國防預算不斷飆高，到底買到什麼？只買到「喪權辱國」，買到中共軍機不斷逾越海峽中線，買到中共常態化圍台軍演；這些情況在國民黨執政時期都不會出現。請賴清德總統告訴國人，2.2兆元的國防特別預算，有沒有辦法把中共軍機趕回到海峽中線以西？恢復國民黨執政時期為台灣保住的海峽縱深？

首席副書記長林沛祥表示，賴清德說2027年中共將武統台灣，無論是新聞影片還是臉書貼文上都有證據。貴為三軍統帥的賴清德，他的發言國人必須認真看待，兩岸開戰機率是越來越高。林沛祥要問，不論是1.25兆元國防特別預算，還是台積電今年赴美設廠，是不是在在證明賴清德總統已做好2027年的戰事？

林沛祥再問賴清德總統，如果兩岸真要開戰，6600億元軍購的武器在哪裡？F-16V到現在一架都沒有交機。即便有武器，但沒有軍人，沒有高昂士氣，國防就像是一張蒼白的紙，請問民進黨政府，如果要軍人願意為台灣保衛家園、浴血奮戰，那麼立法院三讀通過的軍人加薪法律，什麼時候要執行？林沛祥最後再問賴清德總統，當你將台灣變成下一個烏克蘭，捲入戰爭邊緣之際，到底有沒有準備好讓國人面對戰爭？

副書記長王鴻薇表示，賴清德總統昨天提出天價國防特別預算，但財源在哪裡？賴清德總統沒有告訴國人的真相是，要舉債。此外，在前總統蔡英文執政8年，陸續編列9項國防特別預算，總金額高達2.3兆元。到目前為止，中華民國國債累積達5.9兆元，若繼續累加1.25兆元國防特別預算，國債數字將繼續創新高；王鴻為請問賴清德總統，1.25兆元的國防特別預算的財源在哪裡？會不會出現財政土石流、財政失速列車、債留子孫？

王鴻薇強調，F-16V應該在2026年全數交機完畢，但現在連一架都沒有交機，網友稱台灣買的是隱形戰機；500億元建造潛艦，11月要下潛測試驗收，迄今仍未進行測試，顯然又要跳票。國民黨團當然支持充實國防，但不能任其變為盤子、凱子。1.25兆元的國防特別算，國民黨團會秉持在野黨的義務，為國人同胞看緊荷包，嚴格審查每一筆預算內容。
 

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴提國安方案　國台辦批是「引戰方案」、嗆「不要玩火」

賴提國安方案　國台辦批是「引戰方案」、嗆「不要玩火」

賴清德總統昨（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，大陸國台辦批評該方案是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」，並嗆賴清德「不要玩火」，鋌而走險只會自掘墳墓。

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

賴清德軍購國防特別預算烏克蘭

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
