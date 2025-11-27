賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

▲國民黨團召開「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德26日在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，將增加1.25兆元國防特別預算，引發軒然大波。國民黨團書記長羅智強今（27日）問賴清德，2027年真的要打仗了？是不是要把台灣變成下一個烏克蘭？提出天價國防特別預算，到底有沒有準備好讓國人面對戰爭？國民黨團絕對會支持充實合理的國防預算和投資，但拒絕當凱子，國民黨團會秉持在野黨職責，嚴審每一筆國防特別預算。

羅智強說， 3年前烏俄戰爭爆發初期，民進黨上上下下朗朗上口說，「我們都是烏克蘭人。」如今看起來一語成讖，賴清德真的想要把台灣人變成下一個烏克蘭人！看看烏克蘭戰事發展到今天，美國拋出的28點協議，說穿了就是「投降協議」，割地、限武、不能加入北約，這就是民進黨口中「我們都是烏克蘭人」的寫照。

羅智強指出，賴清德昨天上午非常高調以「2027年中共將武統台灣」做為記者會最重要訴求，告訴國人要編列天價的1.25兆元國防特別預算。羅智強問賴清德，難道你忘了在競選總統時告訴國人，「我當選總統，台灣戰爭風險最低」，結果當選之後，竟然2027年就要打仗，中共就要出兵武統台灣。

羅智強指出，國民黨一向主張該有的戰備不能少，但該投資的和平也需要，這才是台灣生存發展、安身立命之所在。國民黨執政時期國防預算一年3000億元，今年民進黨政府送到立法院的總預算當中，國防預算高達9400億元，是國民黨執政時期的3倍；現在還不夠，還要再增加1.25兆，總額達2.2兆元，這是何其天價的國防預算？

羅智強進一步指出，民進黨執政後國防預算不斷飆高，到底買到什麼？只買到「喪權辱國」，買到中共軍機不斷逾越海峽中線，買到中共常態化圍台軍演；這些情況在國民黨執政時期都不會出現。請賴清德總統告訴國人，2.2兆元的國防特別預算，有沒有辦法把中共軍機趕回到海峽中線以西？恢復國民黨執政時期為台灣保住的海峽縱深？

首席副書記長林沛祥表示，賴清德說2027年中共將武統台灣，無論是新聞影片還是臉書貼文上都有證據。貴為三軍統帥的賴清德，他的發言國人必須認真看待，兩岸開戰機率是越來越高。林沛祥要問，不論是1.25兆元國防特別預算，還是台積電今年赴美設廠，是不是在在證明賴清德總統已做好2027年的戰事？

林沛祥再問賴清德總統，如果兩岸真要開戰，6600億元軍購的武器在哪裡？F-16V到現在一架都沒有交機。即便有武器，但沒有軍人，沒有高昂士氣，國防就像是一張蒼白的紙，請問民進黨政府，如果要軍人願意為台灣保衛家園、浴血奮戰，那麼立法院三讀通過的軍人加薪法律，什麼時候要執行？林沛祥最後再問賴清德總統，當你將台灣變成下一個烏克蘭，捲入戰爭邊緣之際，到底有沒有準備好讓國人面對戰爭？

副書記長王鴻薇表示，賴清德總統昨天提出天價國防特別預算，但財源在哪裡？賴清德總統沒有告訴國人的真相是，要舉債。此外，在前總統蔡英文執政8年，陸續編列9項國防特別預算，總金額高達2.3兆元。到目前為止，中華民國國債累積達5.9兆元，若繼續累加1.25兆元國防特別預算，國債數字將繼續創新高；王鴻為請問賴清德總統，1.25兆元的國防特別預算的財源在哪裡？會不會出現財政土石流、財政失速列車、債留子孫？

王鴻薇強調，F-16V應該在2026年全數交機完畢，但現在連一架都沒有交機，網友稱台灣買的是隱形戰機；500億元建造潛艦，11月要下潛測試驗收，迄今仍未進行測試，顯然又要跳票。國民黨團當然支持充實國防，但不能任其變為盤子、凱子。1.25兆元的國防特別算，國民黨團會秉持在野黨的義務，為國人同胞看緊荷包，嚴格審查每一筆預算內容。

