震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

▲震傳媒公布最新民調，總統賴清德施政滿意度、信任度雙雙回溫。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（27日）公布最新民調，在總統賴清德施政滿意度部分，44.1%受訪者表示滿意、不滿意度43.3%，對賴清德信任度部分，則有48.2%民眾信任、39.9%不信任，施政滿意度、信任度雙雙上漲，達黃金交叉。另外，在政黨傾向，37.1%傾向支持民進黨、22.3%支持國民黨、13.4%支持民眾黨。趨勢追蹤發現，與上次民調相比，支持民進黨者上升6.4%，支持國民黨下降0.7%，支持民眾黨者下降0.5%。

▲▼震傳媒公布賴清德最新民調。（圖／震傳媒提供，下同）

賴清德施政滿意度，合計44.1%表示滿意、43.3%不滿意。與上次調查相比，整體滿意上升3.4%、不滿意下降4.8%，民進黨支持者中，87.5%表示滿意，國民黨支持者中，86.4%表示不滿意，民眾黨支持者81.1%表示不滿意。六都部分，台南市滿意度60.1%為六都最高，桃園市不滿意度59.1%六都最高。

賴清德信任度部分，有48.2%民眾表示信任、39.9%不信任。與上次調查相比，信任度上升4.4%、不信任下降4.5%，兩者差距達8.3%。在政黨傾向中，賴清德信任度呈現兩極，民進黨支持者91.6%表示信任、國民黨支持者83.1%表示不信任、民眾黨支持者79.8%表示不信任，至於不偏袒任何政黨者，不信任36.0%，略高於信任33.3%。地區交叉分析中，台南市信任度66.6%為六都最高。桃園市不信任度53.4%為六都最高。

此次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。