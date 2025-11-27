「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅吳怡農表達意願，黨內民調第一的立委王世堅則表態不會爭取。對此，國民黨立委謝龍介今（27日）分析，以他對賴清德的理解，不會打王世堅這張牌，剛好農曆過年，民進黨把內閣調成戰鬥內閣，讓行政院副院長鄭麗君或是誰接閣揆，讓卓榮泰回來打台北市長一戰，就可以箝制北北基桃，最後藍綠決戰中台灣，甚至決戰北台灣，「不要小看卓榮泰，只要回來參選，在台北市就不一樣了，整個局面就會逆轉」。



謝龍介於節目《鄉民大學問》表示，如果自己是賴清德的幕僚，而且以他對賴清德的理解，不會打王世堅這張牌，真正有效的牌不是王世堅。

謝龍介認為，民進黨提完名以後，剛好農曆過年，把內閣調成一個戰鬥內閣是必然的，讓包括行政院副院長鄭麗君或是誰來接閣揆，然後讓卓榮泰回來打台北市長一戰，就可以箝制北北基桃。

謝龍介說，這會讓國民黨沒辦法到南部去助選，因為卓榮泰會被整個北部HOLD住，最後藍綠決戰中台灣、甚至決戰北台灣，但國民黨要打得是決戰南台灣。

謝龍介強調，不要小看卓榮泰，卓榮泰經過這一兩年行政院長的歷練，不管施政如何，只要回來參選，在台北市就不一樣了，整個局面就會逆轉，賴清德就會從低調的民調突破40%到45%。

謝龍介提到，所以為什麼賴清德要這麼固執的要用他的人在各個地方選舉，當然背後最重要的觀念就是不想再讓人背叛一次，賴清德在2024年經歷了背叛，內心非常的痛。

▼謝龍介 。（圖／記者黃克翔攝）