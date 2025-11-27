　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

▲▼大陸國防部發言人蔣斌主持例行記者會。20251127。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性新台幣1.25兆元的國防預算，彰顯捍衛民主決心。大陸國防部批評，此舉是勞民傷財、枉費心機，阻擋不了統一的歷史大勢，「只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅」。

賴清德26日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系；他並提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」。有台灣媒體以「賴總統」頭銜，就此議題於今（27）日的大陸國防部例行記者會上進行詢問。

大陸國防部發言人蔣斌回應稱，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的總統」，台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅。

蔣斌批評，民進黨當局花樣翻新，勞民傷財，搞倚外謀獨、倚武謀獨的所謂方案，完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅。

▼賴清德總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

此外，在日本首相高市早苗「台灣有事」論之後，我外交部長林佳龍表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。賴清德則曬出吃壽司的照片，以行動力挺日本。

蔣斌怒嗆賴清德此舉是「媚日貼靠」、「搖尾表忠」，並稱任何倚外謀獨的圖謀都不可能得逞，任何背叛民族、分裂國家的人，都會被釘上歷史的恥辱柱。

《路透》報導，紐西蘭海軍最大艦艇「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月5日罕見從南海航向北亞地區時通過台灣海峽。

蔣斌回應，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航的行動全程跟監警戒，有效應對局勢。「我們堅決反對有關國家在台灣海峽興風作浪，向台獨勢力發出錯誤信號。」

另一方面，媒體報導，海軍陸戰隊第66旅下轄第2步兵營，今年10月以全員、全裝方式搭乘玉山軍艦前往關島，並與美國陸戰隊進行為期1個月訓練。據報，雙方還在北馬里亞納群島的天寧島進行實兵演練，國軍扮演解放軍攻擊軍，美國海軍陸戰隊則扮演防守軍。

蔣斌回應稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「我們堅決反對任何形式的美台軍事勾連，正告民進黨當局，倚外謀獨注定失敗，倚武拒統死路一條」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

日媒稱可擊沉福建艦　陸回嗆：痴人說夢，不自量力

所有回憶全燒光！65歲老伯伯站封鎖線外哭到不行：那是我家嗎

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

眼中風！35歲男子「熬夜打遊戲」瞬間失明　 醫：90分鐘黃金救援

宏福苑一把火燒光住戶未來　各界善款協助已逾1.43億港元

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

起底「宏業建築工程有限公司」　成立21年...曾因棚架安全遭罰款

宏福苑8棟31層「無火災警報」！住戶靠女兒電話通知　才緊急逃命

住30多年「現在什麼都沒了」　香港70歲男嘆：這場火太離譜

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

日媒稱可擊沉福建艦　陸回嗆：痴人說夢，不自量力

所有回憶全燒光！65歲老伯伯站封鎖線外哭到不行：那是我家嗎

賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

眼中風！35歲男子「熬夜打遊戲」瞬間失明　 醫：90分鐘黃金救援

宏福苑一把火燒光住戶未來　各界善款協助已逾1.43億港元

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

起底「宏業建築工程有限公司」　成立21年...曾因棚架安全遭罰款

宏福苑8棟31層「無火災警報」！住戶靠女兒電話通知　才緊急逃命

住30多年「現在什麼都沒了」　香港70歲男嘆：這場火太離譜

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

女路過鄰居家見橘白貓「好像我家的」　下秒對到眼傻：真的是你

香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣規範「沒阻燃」

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

「賴清德不會打王世堅這張牌」　謝龍介預言：卓榮泰打北市長一戰

快訊／16:53花蓮近海規模3.5地震　2縣市有感

【消失的她】跳舞跳到一半被舞台吞了！還自己爬回來QQ

大陸熱門新聞

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

宏福苑44死惡火　最新空拍影片曝光

香港大火增至44死、279人失聯！　特首：已逐漸控制火勢

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

宏福苑「災前外觀」曝！　昔為香港住宅典範

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

疑人禍影片曝！　香港宏福苑住戶控「工人蹲鷹架旁抽菸」憂釀災

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

宏福苑大火「2疑點」極不尋常！　警列刑案偵辦

更多熱門

相關新聞

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

香港大埔宏福苑大火奪走至少55條人命，至今還有近300人失聯，被形容是香港數十年來最嚴重的火災事件。數棟大樓在火勢下付之一炬，震驚全港。國民黨團上午召開記者會前，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥特別默哀。民進黨上午表示，民主進步黨與台灣各界共同關注，向死者致哀，也為香港祈福。

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

與那國島部署飛彈　陸國防部嗆：越雷池半步將付出慘痛代價

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

喊話賴清德兩岸路線一定要改　呂秀蓮：民進黨現在只想鞏固政權

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

呂秀蓮：台灣為何一定要聽美國的　納稅錢通通買武器活著有什麼意義

關鍵字：

大陸國防部賴清德國防預算

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面