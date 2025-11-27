賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性新台幣1.25兆元的國防預算，彰顯捍衛民主決心。大陸國防部批評，此舉是勞民傷財、枉費心機，阻擋不了統一的歷史大勢，「只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅」。

賴清德26日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系；他並提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」。有台灣媒體以「賴總統」頭銜，就此議題於今（27）日的大陸國防部例行記者會上進行詢問。

大陸國防部發言人蔣斌回應稱，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的總統」，台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅。

蔣斌批評，民進黨當局花樣翻新，勞民傷財，搞倚外謀獨、倚武謀獨的所謂方案，完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅。

▼賴清德總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，在日本首相高市早苗「台灣有事」論之後，我外交部長林佳龍表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面。賴清德則曬出吃壽司的照片，以行動力挺日本。

蔣斌怒嗆賴清德此舉是「媚日貼靠」、「搖尾表忠」，並稱任何倚外謀獨的圖謀都不可能得逞，任何背叛民族、分裂國家的人，都會被釘上歷史的恥辱柱。

《路透》報導，紐西蘭海軍最大艦艇「奧特亞羅瓦號」（HMNZS Aotearoa）11月5日罕見從南海航向北亞地區時通過台灣海峽。

蔣斌回應，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航的行動全程跟監警戒，有效應對局勢。「我們堅決反對有關國家在台灣海峽興風作浪，向台獨勢力發出錯誤信號。」

另一方面，媒體報導，海軍陸戰隊第66旅下轄第2步兵營，今年10月以全員、全裝方式搭乘玉山軍艦前往關島，並與美國陸戰隊進行為期1個月訓練。據報，雙方還在北馬里亞納群島的天寧島進行實兵演練，國軍扮演解放軍攻擊軍，美國海軍陸戰隊則扮演防守軍。

蔣斌回應稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「我們堅決反對任何形式的美台軍事勾連，正告民進黨當局，倚外謀獨注定失敗，倚武拒統死路一條」。