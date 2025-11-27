香港大埔宏福苑大火奪走55條人命　民進黨：向死者致哀也為香港祈福

▲香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

香港大埔宏福苑大火奪走至少55條人命，至今還有近300人失聯，被形容是香港數十年來最嚴重的火災事件。數棟大樓在火勢下付之一炬，震驚全港。國民黨團上午召開記者會前，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥特別默哀。民進黨上午也表示，民主進步黨與台灣各界共同關注，向死者致哀，也為香港祈福。

賴清德上午於社群平台X表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

賴清德表示，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯地慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。副總統蕭美琴也發文提到，「為香港民眾祈福，願傷亡降到最低，大家平安」。