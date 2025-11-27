　
大陸 大陸焦點 特派現場

賴提國安方案　國台辦批是「引戰方案」、嗆「不要玩火」

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統昨（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，大陸國台辦批評該方案是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」，並嗆賴清德「不要玩火」，鋌而走險只會自掘墳墓。

賴清德於會議後表示，「民主台灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。此外，他還提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今日傍晚發布「答記者問」，回應內容寫滿兩張A4紙。陳斌華批評，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其「台獨」立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。

陳斌華稱，該「行動方案」極力渲染「大陸威脅」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」，這再度暴露出其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

「台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，陳斌華稱，台海現狀是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變。統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙、更不是分裂的藉口。

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.11.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華接著提到，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

陳斌華批評，賴清德此次拋出「行動方案」和「13項具體行動」，在破壞兩岸關係、圖謀「台獨」分裂的邪路上一條道走到黑，只會一步步把台灣推向兵凶戰危的災難深淵。

「『台獨』意味著戰爭，是死路一條。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線」，陳斌華警告，如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，「我們必將斷然出手、迎頭痛擊」。

「我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切『台獨』分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉」，陳斌華還「正告賴清德及民進黨當局」，不要玩火，玩火者必自焚；「以武謀獨」、鋌而走險，只會自掘墳墓。

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

賴清德國台辦守護民主台灣國安行動方案國防預算

