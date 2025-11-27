香港宏福苑大火已釀55死！　消防處副處長：大樓內找到生還者

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，目前已造成55人死亡、72人受傷，超過200名住戶失聯，相關消息登上全球多家媒體的頭條。消防處副處長陳慶勇27日表示，在大樓內有成功找到生還者。

▲災情現場已控制大火。（圖／路透社）

據《央視新聞》報導，現場救災人員指出，目前，樓內明火點減少，但仍有大量煙霧冒出。此前，滅火隊伍和搜救隊伍已經在部分樓層內找到生還者，預計27日晚些時候到達天台位置。

▲該場大火已釀55人死亡 。（圖／路透）

報導指出，目前，消防人員仍在進行高空射水滅火，幾座大廈外牆已經被不同程度地燒黑燒焦，原本因為翻修工程設置的篷架，已經基本掉落或者被燒毀。

香港消防處副處長陳慶勇介紹，宏福苑的八座大廈中，一座未受波及，四座火情已受控，其餘三座的火情仍在處置中。消防人員從大廈低層向上推進，個別樓宇搜救已至13至23樓，滅火作業覆蓋5至18樓，並在部分樓宇內找到生還者。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

陳慶勇表示，三座涉事大廈的消防隊已推進至十幾樓，滅火與搜救同步進行，預計中午至黃昏可抵達天台位置，後梯部分區域煙霧較小，搜救隊將快速開展搜救工作。他還透露，先前接獲求助後，搜救人員已在其中一座大廈天台營救兩名受困人員。

香港特區行政長官李家超此前表示，特區政府高度重視此次事件，全面開展滅火救援、傷員救治、善後支援以及調查工作。

目前，大埔區開設八個庇護中心正在穩步開展救助災民的工作，香港社會各界紛紛伸出援手，各類救援物資持續湧向庇護中心，許多市民自發前往庇護中心義務幫忙，進行登記和分發物資等工作。

