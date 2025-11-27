　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑一把火燒光住戶未來　各界善款協助已逾1.43億港元

▲香港宏福苑大火，各界第一時間援助一覽表。（圖／記者魏有德製）

▲香港宏福苑大火，各界第一時間援助一覽表。（圖／記者魏有德製）

文／香港01

大埔宏福苑五級火傷亡枕藉，逾270人失聯，搜救工作持續，無數災民需要不同的支援，至今午，開始有內企及港企宣布捐款支援宏福苑災民，包括小米基金會、騰訊及李嘉誠基金會等。一方有難，各方支援，其他商界、企業及不同團體捐助、支援行動一覽（以下單位均為港元）。

仁濟醫院撥款300萬　並向遇難者家屬提供殮葬援助2萬元

仁濟醫院董事局從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助。同時設立專項戶口，誠盼社會各界慷慨解囊，為災民提供最實質的幫助。「仁濟緊急援助基金」將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，減輕其沉重負擔，並協助災民逐步重建生活，基金將會向每名遇難者家屬提供殮葬援助2萬元。

螞蟻集團、AlipayHK捐1000萬港元

螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。

福建社團聯會捐1000萬元

香港福建社團聯發起專項捐款行動，捐出1000萬元支援災民家園重建。

李兆基基金捐款3000萬

恒基兆業地產集團表示，李兆基基金將捐款3,000萬港元，用於緊急救援及過渡安置。

信和撥款2000萬賑災　預備160間免費客房間

信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2000萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要居民提供免費住宿。

香港小米基金會緊急捐1000萬

香港小米基金會緊急馳援1000萬港元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

騰訊首批捐1千萬元

騰訊公益慈善基金會表示，啟動首批捐款1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

李嘉誠基金會3000萬設立緊急援助基金

基金會即時撥出3000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

周大福捐出2000萬

周大福集團捐出2000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 周大福集團指出，昨日火災發生後，已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板





起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

大埔宏福苑五級奪命大火，警方以涉嫌誤殺，拘捕負責大廈維修的工程公司董事和顧問共三人。根據查冊，涉事的「宏業建築工程有限公司」，董事為侯華健、何建業，公司由侯華健全資持有，侯共擔任七間公司董事。宏業建築工程過往亦涉及多宗關於工程或棚架訴訟，有罪成罰款紀錄。

宏福苑8棟31層「無火災警報」！住戶靠女兒電話通知才逃命

宏福苑8棟31層「無火災警報」！住戶靠女兒電話通知才逃命

香港大火恐燒出政治危機！習急令救災

香港大火恐燒出政治危機！習急令救災

住30多年！香港70歲男嘆：這場火太離譜

住30多年！香港70歲男嘆：這場火太離譜

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

