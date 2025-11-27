宏福苑8棟31層「無火災警報」！住戶靠女兒電話通知　才緊急逃命

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑26日下午發生震撼全港的五級火警，惡火從一棟大樓延燒至其他6棟，造成至少55人死亡。而這起災難中，除了火勢迅猛、傷亡慘重外，最令人震驚的是，高達31層的大樓竟在火災發生時，警報器完全未響，甚至有住戶是靠家人電話通知才得以逃生。

據香港《明報》報導，住在宏道閣72歲陳女士表示，火災當下並沒有聞到煙味，或是聽到警報聲，直到在外旅遊的女兒打電話通知，才發現事態嚴重，陳女士居住在3樓，出門時電梯仍能使用，鄰居也不算慌亂。

住在宏盛閣的施先生則表示，先是聞到燒焦味，約6、7分鐘後，氣味變得濃烈才意識到不對勁，立刻出門逃生，途中都沒有聽到警報聲，透過鄰居告知才知道發生火災了。

而住在起火點「宏昌閣」的馮小姐透露，火災當下她不在家，70歲母親獨自一人居住，火災發生都連絡不上母親，後來輾轉得知母親與鄰居躲在廁所，直到晚間8點與母親最後通話時，感覺對方聲音已有些意識模糊。馮小姐致電消防詢問母親是否脫困時，對方表示無法得知，截至27日上午，馮小姐仍未得知母親與鄰居的下落。

宏建閣住戶何先生接受當地媒體訪問時表示，火災發生時，「警鐘從頭到尾都沒響過，現在最大的問題是警鐘沒響過，而且管理公司也沒有用大聲公、沒有喊疏散」，幸好他有打電話給爸爸，說失火了，不然恐怕來不及逃跑。

綜合港媒報導，宏福苑五級火警目前仍在調查中，港府指出將待火勢完全受控後，全面清查受損情況與起火原因。