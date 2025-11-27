　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑住戶裹棉被待收容平台「遙望家園」　嘆住戶大會只關心工程進度

▲不少住戶選擇待在可以看到宏福苑的露天收容平台，遙望家園。（圖／香港01）

▲不少住戶選擇待在可以看到宏福苑的露天收容平台，遙望家園。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港宏福苑五級火焚燒逾17小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，大批居民無家可歸，多個庇護中心、中轉屋及臨時收容中心現正開放，供受火災影響的居民入住。不過也有居民選擇留守火場附近，在廣福邨街市平台遙望家園，默默守候消息。

羅氏一家三口住宏盛閣高層單位，夫婦倆安排孩子暫住親戚家中，惟愛貓仍在單位內，兩口子通宵在平台等候，擔心不已。

另一位住戶容先生，住在未受波及的宏志閣。他表示，以往曾發現棚架上有煙蒂，亦見過有人「踎喺到食（蹲在這裡抽）」，即使曾在業主大會中反映，「但回應不大」，對方只關心維修工程進度。

▲不少住戶選擇待在可以看到宏福苑的露天收容平台，遙望家園。（圖／香港01）

《香港01》記者今（27）日早上到廣福街市平台視察，可見數十名宏福苑居民蓋着棉被休息。各人均疲憊不堪，但也憂心忡忡，擔心家園狀況。

寧願暫做「露宿者」的羅氏夫婦坦言，因為平台可以望到家園，故沒有去庇護中心。羅太指火警時她趕回家，街坊已經不斷詢問「聽唔聽到有人嗌火燭（有沒有聽到有人喊失火了）」。她回頭一看見第一座地下已經起火，連同旁邊垃圾站的雜物亦着火。

當時可見自己單位未受波及，即時安排孩子到親戚家暫住，惟愛貓仍留在家中，羅太說，「希望（熄滅後）第一時間可以返到屋企睇佢（看看）。」另外，羅氏夫婦亦留意到工程期間樓梯不時傳來煙味，據她所知同層住戶無人吸煙，感到奇怪，懷疑有人在工程期間吸煙。

▲不少住戶選擇待在可以看到宏福苑的露天收容平台，遙望家園。（圖／香港01）

容先生與胞姊住宏志閣，未受火警波及。他對火警蔓延的情況感到難以置信，「無可能會發生，就算係燒，都無可能咁快速蔓延到另外幾座。」他提到維修初期，工程公司已為每一個窗戶封上約2釐米（公分）厚的發泡膠，旨在保護窗戶不會被鑿牆時的碎石擊碎。容生認為，正常不應該用易燃的發泡膠，應該用木板，對此感到不解。

容生又指曾見到棚架有煙蒂，亦見過有人「踎喺到食」。可是即使在業主大會中反映吸煙問題，「但回應不大」，對方只關心維修工程進度，未有關注防火問題。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／轉機被帶走！　台男失聯3天找到了
279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭
何鷹鷺嗆退黨　李明璇酸「快走不送」：跟王義川一樣愚蠢白目
快訊／MAMA官方首度發聲！　確定照常舉行
宏福苑惡火燒7棟31層！台消防員嘆「宛如煉獄」：連我都會怕
宏福苑「屋內燃燒視角曝光」　受困者嗆到咳嗽
漲幅100%！　抽中一張現賺150萬元
快訊／行政院減稅大紅包！　基本生活費調到21.3萬、調增明年
44死火災「港星趁機賣保險」遭炎上！　公司3聲明切割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

香港宏福苑「屋內視角曝光」　竹棚燃燒！受困者被嗆到咳嗽

宏福苑住戶裹棉被待收容平台「遙望家園」　嘆住戶大會只關心工程進度

天氣乾燥又吹風！宏福苑居民曝起火點：一棟一棟就這樣燒起來了

宏福苑「火勢蔓延異常迅速！」　保安局局長曝最新狀況：極不尋常

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波　原定2026年3月可完成拆棚

宏福苑大火！受困妻幸運逃生　老公持續手機聯繫指示如何自救

宏福苑大火44死　港警重案組衝工程公司「蒙頭」帶走一人和大批文件

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

香港宏福苑「屋內視角曝光」　竹棚燃燒！受困者被嗆到咳嗽

宏福苑住戶裹棉被待收容平台「遙望家園」　嘆住戶大會只關心工程進度

天氣乾燥又吹風！宏福苑居民曝起火點：一棟一棟就這樣燒起來了

宏福苑「火勢蔓延異常迅速！」　保安局局長曝最新狀況：極不尋常

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波　原定2026年3月可完成拆棚

宏福苑大火！受困妻幸運逃生　老公持續手機聯繫指示如何自救

宏福苑大火44死　港警重案組衝工程公司「蒙頭」帶走一人和大批文件

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王建煊劉兆玄老家爆都更紛爭　大安社區遭強驗海砂怨北市府不管

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

快訊／找到了！男阿布達比轉機被帶走失聯　妻報平安：在杜拜警局

交通部推低碳交通區　離島租車業換電動機車「每輛最高補助3萬」

舒華清邁度假照美翻！混搭Isabel Marant洋裝、香奈兒愛心包甜度爆表

前妻曾勸別在室內點蚊香　他出門15分鐘失火奪1命

宏福苑大火279人失聯！　「太太還在裡面」71歲翁崩潰痛哭

豬隊友！竹東三環幫老大遭槍殺　載兇嫌逃亡車輛竟是同幫派提供

全國「脂肪肝」智慧篩檢啟動　3年內擴展到25家醫院

曾敬驊跑宣傳「呆萌發言」太可愛

大陸熱門新聞

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

宏福苑44死惡火　最新空拍影片曝光

香港大火增至44死、279人失聯！　特首：已逐漸控制火勢

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

宏福苑「災前外觀」曝！　昔為香港住宅典範

疑人禍影片曝！　香港宏福苑住戶控「工人蹲鷹架旁抽菸」憂釀災

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

宏福苑惡火「殉職消防員」　照片經歷曝光

更多熱門

相關新聞

天氣乾燥又吹風！宏福苑居民曝起火點

天氣乾燥又吹風！宏福苑居民曝起火點

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓。居民黃小姐透露，「火災起源於正在進行外部維修的住宅樓」，緊接著火星迅速引燃樓層垃圾房，之後火勢便急速蔓延。

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

保安局局長曝宏福苑最新狀況：極不尋常

保安局局長曝宏福苑最新狀況：極不尋常

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

賴清德：此時此刻一起為香港祈福　為逝去的香港朋友致上最深哀悼之意

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波 原定2026年3月可完成拆棚

宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波 原定2026年3月可完成拆棚

關鍵字：

宏福苑火災居民防火庇護中心收容住戶大火香港

讀者迴響

熱門新聞

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面