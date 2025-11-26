台南藍軍批社福政策開110億支票　憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

▲國民黨團議員在議會質詢社福預算負擔，質疑候選人政見恐掏空市庫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會26日國民黨團5名議員在總質詢中，針對市政多項議題提出質疑，並將矛頭指向市長參選人林俊憲近期公布的社福政見，藍軍估算加碼內容需投入約110億元，質疑恐成「芭樂票」。議員更指出，黃偉哲市長8年來為市庫累積的330億元餘款，一旦社福支出急遽擴張，恐將在短短兩年花光，引發財政永續疑慮。

國民黨議員方一峰表示，今年丹娜絲颱風重創沿海居民，將軍區至10月底仍有逾200支路燈不亮，所幸工務局長陳世仁已在議場澄清，是內部查報錯誤造成資料落差。方一峰並指出，南科外溢效應讓西港地區每日上班時段大塞車，甚至塞到上午10時，呼籲市府正視西港人口快速成長所帶來的交通需求。

蔡淑惠則關注後壁烏樹林25萬噸臨時垃圾山悶燒事件，指出火勢至今未完全熄滅，煙霧恐影響鄰近蘭花科技園區。她質疑，當初為何選在此處堆置颱風垃圾？是否造成土壤污染及未來環安風險？要求環保局徹底撲滅火勢，相關責任未釐清前，不得以免職、停職或調職規避責任。

李中岑則建議，在人口快速攀升的安南區規劃簡易環保殯葬園區，指出現有南區殯葬所量能不足，且安南區大樓林立後，往生者停放家中的習俗易引發鄰里爭議。他認為青草崙公墓周邊空地具可行性，既不易引發民怨，也可帶動土城一帶的區域發展。

蔡育輝則直言，台南市街頭「三板」四處可見，包括棺材板、光電板及林俊憲競選看板。他批評林俊憲提出多項社福加碼，如託育、幼兒園補助到帶狀皰疹疫苗等，初估需增加 110 億元經費。若與現有每年 33 億元非法定社福支出合併計算，未來社福預算一年恐達 150 億元，財政壓力龐大。

他更稱，黃偉哲市府九年累積餘絀達330億，「好不容易省下來的錢，如果新市長上任後兩年就花光，市民怎麼辦？」甚至有人調侃，與其讓新候選人「得美名」、把錢花光，不如請市府在明年預算就直接幫他編列。

對此，黃偉哲市長回應，台南市年度總預算僅千億元出頭，每年為照顧幼兒與長者編列 33 億元社福預算，強調真正的社福政策必須「能長期延續」。

尤榮智則以少子化作為切入，指出近年台南出生數大幅下降，今年截至10月僅5千多名新生兒，遠低於去年9千多人。他指出台南現行生育補助為第一胎2萬元、第三胎3萬元、第五胎5萬元，相較雙北第一胎即補助4萬元，連江縣更祭出第四胎補助15萬元。他呼籲台南提升生育獎勵至10萬元，以強化生育誘因。