科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

▲台南市消防局出動無人機空拍後壁廢棄物大火，協助指揮官掌握火勢版圖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林下秀祐橋西側自21日起發生大規模廢棄物堆置火警，因堆置量龐大，加上風勢推動，火勢延燒多日，截至26日仍未完全撲滅，面對這類面積廣大、深部悶燒難以壓制的火警，消防局啟動無人機空拍與熱顯像技術，強化指揮判斷，消防局統計，這段期間已出動12名飛手跨區支援，全力投入空中監控作業。

廢棄物火災滅火週期長、風險高，堆置物層層堆疊，深部悶燒不易察覺，稍有疏忽就可能再次延燒。消防局指出，本次作業從第一時間即啟動空拍偵搜，以無人機掌握火場位置、延燒範圍、風向變化與現場溫度。透過空拍影像，現場指揮官能迅速判斷最安全、最有效的進入路線，避免人車遭受高溫與濃煙包圍。

消防局長李明峯表示，空拍資訊讓指揮官能在最短時間找出火點，精準調度救災資源，甚至提前在高風險區域布設防火巷，阻絕火勢擴散，顯著提升搶救效率。這些影像回傳不僅是「看得見的安全」，更是前線能否快速、有效控制火勢的關鍵。

隨著火勢進入後期殘火處理階段，熱顯像監控更成為重要工具。消防局利用無人機熱影像比對廢棄物堆積處的溫度變化，追蹤是否有持續升溫或異常高溫點，再由地面水線與消防機器人交替射水，濕透廢材，同時配合重機具翻挖，降低悶燒復燃的可能性。

消防局表示，多項科技設備的加入，不僅提升滅火效率，也讓救災人員得以輪替休息，維持長期作戰的穩定度與安全性。後續仍將持續運用無人機巡查火場，務求徹底撲滅殘火，確保周邊居民安全。