身心障礙洗車班結訓！15名學員展現專業職能　克服限制重拾自信

▲汽車美容訓練班結訓典禮登場，15位學員展現4個月成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」理念，今年8月起委託財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心開辦「身心障礙者汽車美容訓練班」，歷時4個月的紮實課程，26日舉行結訓典禮及成果驗收，共有15位學員順利結訓，準備迎向全新職涯旅程。

勞工局長王鑫基指出，本次訓練課程結合瑞復益智中心與業界講師的專業，讓身心障礙青年得以真正習得洗車技能。他也鼓勵學員們持續精進，並向企業喊話，希望能提供更多友善職缺，讓努力不懈的青年在職場大放異彩、服務社會。

瑞復益智中心主任李雪瑛表示，本次訓練依市場需求量身設計，邀請洗車場負責人、加油站站長等一線業師授課。內容從基礎清潔、內裝打理、車體美容、標準洗車流程到職場倫理與就業準備，一次補足技術與職場態度，協助學員扎穩根基、做好就業準備。

在眾多學員之中，小林的故事格外動人。小林持有第一、二類重度身障手冊，剛從學校畢業時對未來充滿迷惘。經勞工局職管員評估後取得參訓資格，因聽語障礙影響學習，中心與職管員啟動「職務再設計」方案，安排手語翻譯進班協助。

手語翻譯員分享，小林起初充滿不安，擔心跟不上課程，但他用努力彌補限制，不論是提問、練習或洗車前準備作業，都極為投入。四個月後的小林變得自律、積極，學習態度與自信心明顯提升，展現成為職場尖兵的潛力。

勞工局表示，本次成果展中，所有學員都展現專業且完整的洗車職能。期盼小林與15位結訓學員順利踏上新的職場旅程；也希望更多企業願意伸出援手，給身心障礙青年一個發揮所長的舞台。如需媒合洗車人才，請洽：勞工局謝小姐：06-2931506；瑞復益智中心翁組長：06-3911531