2025畫圈圈美術獎登場　身心障礙學生以畫筆寫生命

▲「2025畫圈圈美術獎」將於台中教育大學登場，學生作品以繽紛色彩描繪生命與夢想。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

以「愛與想像的光譜」為題的《2025畫圈圈美術獎創作展》，將於11月15日至11月20日在國立台中教育大學求真樓藝術中心展出，並於11月15日下午1時舉行頒獎暨開幕典禮。屆時來自全台各地的大專院校師生、藝術家與教育界貴賓將齊聚一堂，共同見證身心障礙學生以畫筆書寫生命、以創作對話世界的動人篇章。

此活動由台灣畫圈圈藝術關懷協會與財團法人幸福福利文教基金會共同主辦，參賽對象為全台大專院校身心障礙學生。主辦單位除展出獲獎與優選作品外，並規劃藝術與融合教育主題工作坊及學術論壇，邀請專家學者交流觀點，探討藝術如何成為推動教育平權與社會共融的力量。

策展主題「愛與想像的光譜」象徵創作能量的延展與情感的流動。展出作品多達數十件，內容橫跨真實書寫、夢境想像到社會關懷，筆觸之間流露出對生命的凝視與對世界的溫柔觀照。觀眾在展場中，能從色彩與構圖的交織，感受創作者內在情感的流動，彷彿走進一場靜默卻充滿力量的心靈對話。

台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華指出，對身心障礙學生而言，創作並非易事，從握筆、調色到完成作品，每一筆都需要高度的專注與毅力，「這些孩子用畫筆訴說他們的世界，也讓我們重新看見「努力」與「美」的真正定義。」她感性表示，藝術讓他們不只是被理解的對象，更成為能夠主動發聲、以美感連結社會的行動者。

林淑華也感謝長期投入特教與藝術教育的老師、家長及志工夥伴，默默陪伴孩子走過漫長的學習歷程。她說：「每一幅畫的背後，都有一段關於愛、耐心與信任的故事。」展覽現場特別規劃互動留言牆與「想像光譜體驗區」，讓觀眾能以自己的方式留下感受，延伸藝術共融的意象。主辦單位期盼藉此活動，讓社會大眾理解多元學習者的創作潛能，並推動更多關注身心障礙教育與文化平權的公共對話。

▲台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華指出，對身心障礙學生而言，創作並非易事，每一筆都需要高度的專注與毅力。（圖／記者游瓊華翻攝）