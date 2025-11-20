　
地方 地方焦點

長照3.0新制上路！身心障日間照顧加入交通補助　家屬鬆口氣

▲長照3.0新制上路，擴大交通接送服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲長照3.0新制上路，擴大交通接送服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部「長照3.0」政策第一階段已於9月1日正式上路，針對交通接送服務擴大服務對象及使用範圍，新增失能身心障礙者前往身心障礙者日間照顧服務據點的接送；南投縣衛生局表示，將同步推動相關配套措施，提升服務可近性，實現「社區參與不中斷，照顧生活不間斷」的照護目標。

縣府衛生局表示，凡符合長照需要等級第2級（含）以上者，如需前往日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心，皆可申請社區式交通接送服務；該局為進一步健全照護網絡，也將「身心障礙者日間照顧」、「身心障礙者托顧家庭」及「提供日間照顧服務之身心障礙福利機構」納入接送範圍，期望更全面照顧社區中的失能身心障礙者，並解決長期存在的交通接送困難。

▲長照3.0新制上路，交通接送服務擴大啟動。（圖／南投縣衛生局提供）

埔里鎮32歲障友何姓男子，目前定期前往天主教會台中教區附設南投縣復活啓智中心立設的身心障礙者家庭托顧據點接受服務，以往大多由家人自行接送，或與他人共乘計程車前往，每月交通費動輒上千元，但其父僅以打零工維生，對家庭經濟造成沉重負擔；何父說，過去每天接送兒子真的很吃力，現在有政府補助交通接送，讓他能安心工作，「真的幫了大忙！」

衛生局提醒，有長照需求的民眾可透過「全國長期照顧服務專線1966」即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，亦可多加利用該局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw便民服務>線上申請>長照服務個案申請。

11/18 全台詐欺最新數據

