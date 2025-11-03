勿占用台東火車站身心障礙專用車位　縣府籲民眾配合以免受罰

▲身心障礙車位違規停放可處600至1,200元罰鍰。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為保障身心障礙朋友的通行與停車權益，台東縣政府近期針對台東火車站周邊停車場內「身心障礙專用車格」的占用情形加強宣導與取締。縣府指出，儘管多次宣導，仍有部分車輛違規停放於專用車格，提醒民眾切勿心存僥倖，以免受罰。

依據《身心障礙者權益保障法》第55條及《停車場法》相關規定，非持有「身心障礙者專用停車識別證」之車輛若停放於專用車格，將處新台幣600元以上、1,200元以下罰鍰，情節嚴重者得強制拖吊移置。台東縣政府於今年9月已針對違規占用專用車格的機車進行現場拍照舉發，違規車主將收到罰單。

縣府表示，台東火車站為重要交通樞紐，車流與人潮眾多，為便利身心障礙者進出及搭乘大眾運輸，停車場內依法設置專用車格。然而，專用車位數量有限，一旦被違規占用，將直接影響身心障礙者的使用權益。縣府呼籲全體用路人共同維護停車秩序，以實際行動展現友善與尊重，讓無障礙環境更完善。

縣府也強調，後續將持續不定期進行巡查與取締，除加強取締違規行為外，也會同步加強現場宣導與民眾教育，提醒駕駛人遵守停車規則，共同打造安全、便利、具包容性的交通環境。