地方 地方焦點

支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

▲新北身障就業成果展開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲今日活動邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局今（16日）在板橋車站B1大廳，盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」。局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員工單位及支持性就業服務機構，隨後為「多彩職場」成果展揭開序幕。現場設有XR/VR職場互動裝置、視障點字機與庇護工場商品展售，完成闖關可獲實用小禮物，還能體驗免費視障按摩。歡迎市民朋友在10/18前把握機會前來體驗。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，上任時侯市長特別交辦三項任務：協助青年就業、保障勞工權益，以及重視身心障礙者權益。新北市身障者定額進用率歷年均達160%以上，為六都第一。期盼透過庇護工場、視障按摩小棧及輔導單位協助，讓更多身心障礙朋友穩定就業、實現自立。同時感謝企業、顧問與議員們的支持投入，讓勞工局持續推動友善就業環境，協助每位身心障礙者找到屬於自己的核心價值。

▲新北身障就業成果展開跑。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局長陳瑞嘉（左）、石一佑議員（右）與購買庇護商品的熱心民眾合影。

頒獎典禮後，陳瑞嘉與石一佑議員特地體驗「六點點字標籤機」。操作前需背誦點字對照表，相當考驗記憶與手感，「真的不容易！」是他們體驗後的感想。來到庇護工場展售攤位，石議員自掏腰包逐攤購買庇護商品，用行動支持庇護員工，並與身障主持人親切互動，氣氛十分溫暖。現場一位熱心民眾特地選購滿滿庇護商品，曾參與宮廟事務的他表示：「行有餘力，就應該多支持身心障礙朋友。」陳局長與石議員也特別向他致謝。

今年表揚單位中，東光凡而長期進用重度身障員工，連續2年獲「進用績優獎」；金色三麥積極聘用身障員工，穩定就業達3年以上更有23人，堪稱業界典範；英特內軟體及IKEA新店分公司，因量身設計工作流程、協助員工發揮所長，分獲績優與友善獎。

▲新北身障就業成果展開跑。（圖／新北市勞工局提供）

活動由「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡的溫暖二重唱揭開序幕，動人歌聲讓觀眾紛紛舉起手機紀錄。連續5年邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人，為身障成果展增添風采。勞工局期待更多市民看見身障朋友的努力與成就，並邀請企業持續加入友善職場行列，攜手打造「人人有機會、處處可安心」的就業環境。

今日到場貴賓包括顧問邱滿艷、周美華、林紫婷、唐氏症基金會副處長陳欽黎、心路基金會處長溫德風，以及職重中心、庇護工場代表。另市總理事長黃文祥、產總副理事長林松宏、產職總理事長林豐翔、各業總理事長王清雲等也親自到場支持，勞工局在此一併致上感謝。

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

雙十國慶連假台南市勞工局「做工行善團」仍持續出勤，腳步未曾停歇，由泥水工會、油漆工會與安衛家族新舜營造團隊聯手，在後壁、關廟等地協助弱勢民眾修繕屋舍，12日更完成後壁區上茄苳郭姓老翁的老屋修繕，達成「做工行善團」第310戶愛心任務，其中229戶是在市長黃偉哲任內完工，具體實踐「希望家園」施政理念。

AI時代來臨！台南市勞工局舉辦論壇聚焦勞動法挑戰與職場新未來

AI時代來臨！台南市勞工局舉辦論壇聚焦勞動法挑戰與職場新未來

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金即時關懷職災勞工

中秋送暖台南市勞工局攜手工會送物資關懷30戶弱勢修繕家庭

中秋送暖台南市勞工局攜手工會送物資關懷30戶弱勢修繕家庭

基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

