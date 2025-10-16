支持多元共融！新北身障就業成果展開跑　體驗互動闖關送好禮

▲今日活動邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局今（16日）在板橋車站B1大廳，盛大舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」。局長陳瑞嘉先頒獎表揚22家績優進用身障員工單位及支持性就業服務機構，隨後為「多彩職場」成果展揭開序幕。現場設有XR/VR職場互動裝置、視障點字機與庇護工場商品展售，完成闖關可獲實用小禮物，還能體驗免費視障按摩。歡迎市民朋友在10/18前把握機會前來體驗。

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，上任時侯市長特別交辦三項任務：協助青年就業、保障勞工權益，以及重視身心障礙者權益。新北市身障者定額進用率歷年均達160%以上，為六都第一。期盼透過庇護工場、視障按摩小棧及輔導單位協助，讓更多身心障礙朋友穩定就業、實現自立。同時感謝企業、顧問與議員們的支持投入，讓勞工局持續推動友善就業環境，協助每位身心障礙者找到屬於自己的核心價值。

▲新北市勞工局長陳瑞嘉（左）、石一佑議員（右）與購買庇護商品的熱心民眾合影。

頒獎典禮後，陳瑞嘉與石一佑議員特地體驗「六點點字標籤機」。操作前需背誦點字對照表，相當考驗記憶與手感，「真的不容易！」是他們體驗後的感想。來到庇護工場展售攤位，石議員自掏腰包逐攤購買庇護商品，用行動支持庇護員工，並與身障主持人親切互動，氣氛十分溫暖。現場一位熱心民眾特地選購滿滿庇護商品，曾參與宮廟事務的他表示：「行有餘力，就應該多支持身心障礙朋友。」陳局長與石議員也特別向他致謝。

今年表揚單位中，東光凡而長期進用重度身障員工，連續2年獲「進用績優獎」；金色三麥積極聘用身障員工，穩定就業達3年以上更有23人，堪稱業界典範；英特內軟體及IKEA新店分公司，因量身設計工作流程、協助員工發揮所長，分獲績優與友善獎。

活動由「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡的溫暖二重唱揭開序幕，動人歌聲讓觀眾紛紛舉起手機紀錄。連續5年邀請曾獲廣播金鐘獎的余秀芷擔任主持人，為身障成果展增添風采。勞工局期待更多市民看見身障朋友的努力與成就，並邀請企業持續加入友善職場行列，攜手打造「人人有機會、處處可安心」的就業環境。

今日到場貴賓包括顧問邱滿艷、周美華、林紫婷、唐氏症基金會副處長陳欽黎、心路基金會處長溫德風，以及職重中心、庇護工場代表。另市總理事長黃文祥、產總副理事長林松宏、產職總理事長林豐翔、各業總理事長王清雲等也親自到場支持，勞工局在此一併致上感謝。