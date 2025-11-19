　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

天主教中華聖母基金會20週年募款　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

▲影后楊貴媚受邀擔任天主教中華聖母基金會20週年募款活動愛心大使，號召大眾伸出援手共同「撐起家的形狀」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

天主教中華聖母社會福利基金會深耕嘉義20年，啟動「凝聚愛，撐起家的形狀」20週年募款專案，金馬金鐘影后楊貴媚受邀擔任愛心大使，導演葉天倫也一同響應，以實際行動為偏鄉長者發聲，希望透過自身影響力，讓更多家庭被看見、被照顧。

▲▼天主教中華聖母基金會20週年募款　　　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天主教中華聖母基金會「凝聚愛，撐起家的形狀」20週年募款專案啟動。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

與基金會結緣超過10年的楊貴媚分享，每次跟著基金會下鄉，都會被志工與社工的堅持、韌性與耐心所感動，「因為他們總是傾盡全力」。她認為，偏鄉的長者與孩子最缺乏的不是物質，而是愛與陪伴，「很多長輩、孩子都是一個人在家，家人外出工作，基金會就成了他們的家人。」志工不只送餐、做服務，也陪長輩聊天、分享生活瑣事，甚至成為許多長輩最期待見到的人。

▲天主教中華聖母基金會20周年募款。（圖／記者胡至欣攝）

▲影后楊貴媚與導演葉天倫一同為偏鄉長者發聲。

精神支持比物質更珍貴，也是她願意成為「終身志工」的原因。「基金會先發現需求，再著手去做。我自己做不到這麼全面，所以只要有餘力，就想跟著一起，把愛傳出去。」她笑說，公益從來不是單向付出，「在那過程中，我自己也得到了很大的愛。」

▲▼天主教中華聖母基金會20週年募款　　　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲愛心大使楊貴媚號召大眾共同撐起家的形狀。

天主教中華聖母基金會成立20年來，服務範圍橫跨長照、偏鄉兒少與社區關懷，從到宅沐浴車、乾燥加熱車、團體家屋、免費送餐、居家修繕到偏鄉課輔等，建構最堅實的在地照護網絡，至今共設立了47個據點、打造102台行動載具，包含37輛復康巴士、27輛公務汽車、28輛機車、3輛到宅沐浴車、2台乾燥車、1台資源巡迴車、1台阿里山醫療接送專車及1台物資車，讓服務深入巷弄與偏鄉，才能接住每一個需要幫助的家。

▲▼天主教中華聖母基金會20週年募款　　　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出，嘉義是全台高齡比例最高的縣市。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出，嘉義是全台高齡比例最高的縣市，「一家都老」成為最普遍也最沉重的照護難題。許多60、70歲的兒子，得照顧80、90歲的父母，自己身體也跟著吃不消，加上年輕人大量外流，家庭照顧斷層相當普遍。

儘管政府推動長照2.0、邁向3.0，仍有許多需求超出制度範圍，必須由民間補位。他坦言，偏鄉資源有限、募款能見度不如大城市，加上基金會長期專注地方、不強調行銷，因此在取得資源上更顯吃力。「大家常是聽到『到宅沐浴車』才想起我們，但我們是做十分，才敢說十分的單位。」

▲▼天主教中華聖母基金會20週年募款　　　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天主教中華聖母基金會服務範圍橫跨長照、偏鄉兒少與社區關懷。

黎世宏說，基金會從10人小隊伍成長到如今超過300名專業人力，始終只守著嘉義這片土地。「我們希望用在地的力量，撐起在地需要的人。不論是身心障礙者、弱勢孩子或長輩，這裡就是我們的責任。」他也邀請大眾親自到嘉義來看，看一看二十年來累積的服務、故事與溫度。

他也分享一段失智長輩的照顧故事。一位奶奶初進團體家屋時情緒不穩，曾拆電視、扯窗簾、想翻牆回家，對照顧者也充滿警戒。團隊深入了解後發現，她生命裡最重要的陪伴，是長年相伴的狗。於是家屋安排狗陪伴她，就像回到自己的生活節奏。情緒因此慢慢安定，兩個月後，她甚至會主動幫忙餵食、掃地，還教其他長輩摺衣服，「用時間換空間，讓一個人重新找到安心。」

▲▼天主教中華聖母基金會20週年募款　　　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天主教中華聖母基金會用有溫度的照顧，幫助小芳從身障者自立成照顧者。

個案小芳的故事，同樣是基金會「有溫度的照顧」縮影。小芳過去因身心障礙需要長期協助，在基金會十多年的陪伴下，她不僅感受到溫暖與支持，參加小作所「樸仔島作」的種菜、賣菜、賣咖啡、清潔訓練等課程，學到生活技能，還因此結交許多朋友，她也學會照顧自己、保護自己，現在更能替父母安排就醫、打電話叫復康巴士。

從需要協助的身心障礙者，逐步成為能自立生活、照顧中風父親與高齡母親的家庭支柱，令人為之動容。面對鏡頭，小芳只想說一句：「謝謝。」謝謝社工長期照顧、保護她，也謝謝所有願意走進嘉義、看見她們的人。她的成長，也是基金會20年在地服務的動人回聲。

▲▼ 中華天主教聖母基金會行動載具。（圖／中華天主教聖母基金會提供）

▲迎向下一個20年，天主教中華聖母基金會期盼有更多人一同伸出援手，讓愛延續。

家的形狀，不只是屋瓦牆壁，而是一份被看見、被擁抱的力量。真實個案故事，傳遞長照與偏鄉照護的暖心行動，天主教中華聖母基金會，過去20年撐起無數家庭的希望；迎向下一個20年，期盼有更多人一同伸出援手、共築希望未來。一個簡單的舉動，就能讓愛延續、讓家不散。

邀請您成為穩穩接住辛苦家庭的力量，一起撐起家的形狀
https://lihi.cc/7kooG
郵政劃撥：31561904
戶名：天主教中華聖母社會福利基金會
捐款專線：(05)277-8388分機3216、3322。

