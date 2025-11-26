行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

▲大陸廠牌的行動電源在飛機上自燃，燒毀置物櫃。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動電源（充電寶）自燃事件頻繁發生，傳出官方將實施一份全新的「行動電源安全技術規範」，標準非常嚴格，許多工廠都難以達標，預估將導致七成產能被迫退出市場。

根據藍鯨科技報導，大陸工信部10 月、 11 月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿研討會，與舊標準相比，新標準在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數十項嚴苛改進。

對於新標準，與會的一名企業負責人透露，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確，達不到標準就不要繼續生產，因為總有一些企業能夠達標。」

▼「羅馬仕」召回有自燃風險的行動電源。（圖／翻攝微博）



該名企業負責人還說，經過三四輪研討會，新標準已基本定稿，預計 12 月公示，明 年 2 月正式發布，同年 6 月起實施，原有 3C 認證規定將全面失效。

該名企業負責人預估，新規實施後，預計將有近七成現有產能，因無法滿足新標技術要求，將被迫退出行動電源市場。

新規在整機層面要求，外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱，以強化產品溯源能力，幫助消費者更清晰掌握產品的使用週期，提升市場訊息透明度。

新規也要求，必須配備LCD 螢幕或聯網 App，即時顯示電池健康度、使用次數等關鍵參數。

最重要的電芯方面，新標準引入多項強化安全測試，包含更嚴格的針刺測試、將熱濫用測試條件從 130℃ 下30分鐘，提升至 135℃ 下60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的 1.4 倍。