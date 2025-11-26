　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

▲▼陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個。（圖／翻攝微博）

▲大陸廠牌的行動電源在飛機上自燃，燒毀置物櫃。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸行動電源（充電寶）自燃事件頻繁發生，傳出官方將實施一份全新的「行動電源安全技術規範」，標準非常嚴格，許多工廠都難以達標，預估將導致七成產能被迫退出市場。

根據藍鯨科技報導，大陸工信部10 月、 11 月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿研討會，與舊標準相比，新標準在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數十項嚴苛改進。

對於新標準，與會的一名企業負責人透露，「這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。工信部的態度很明確，達不到標準就不要繼續生產，因為總有一些企業能夠達標。」

▼「羅馬仕」召回有自燃風險的行動電源。（圖／翻攝微博）

▲▼陸廠牌行動電源「飛機上自燃」　緊急宣布回收49萬個。（圖／翻攝微博）

該名企業負責人還說，經過三四輪研討會，新標準已基本定稿，預計 12 月公示，明 年 2 月正式發布，同年 6 月起實施，原有 3C 認證規定將全面失效。

該名企業負責人預估，新規實施後，預計將有近七成現有產能，因無法滿足新標技術要求，將被迫退出行動電源市場。

新規在整機層面要求，外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱，以強化產品溯源能力，幫助消費者更清晰掌握產品的使用週期，提升市場訊息透明度。

新規也要求，必須配備LCD 螢幕或聯網 App，即時顯示電池健康度、使用次數等關鍵參數。

最重要的電芯方面，新標準引入多項強化安全測試，包含更嚴格的針刺測試、將熱濫用測試條件從 130℃ 下30分鐘，提升至 135℃ 下60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的 1.4 倍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首再通話訊號？　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

陸央行：國際環境複雜嚴峻　對中國經濟金融運行產生外溢影響

從躺平到「老鼠人」　中國青年倦怠正改寫消費模式

港父餵11歲女兒吃龍眼蜜　裡面竟混入老鼠藥

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

日本宣佈在敏感區域部署導彈　國台辦：蓄意製造地區緊張極其危險

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首再通話訊號？　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

陸央行：國際環境複雜嚴峻　對中國經濟金融運行產生外溢影響

從躺平到「老鼠人」　中國青年倦怠正改寫消費模式

港父餵11歲女兒吃龍眼蜜　裡面竟混入老鼠藥

阿里巴巴：「AI泡沫」3年內不存在　考慮進一步加大投資

日本宣佈在敏感區域部署導彈　國台辦：蓄意製造地區緊張極其危險

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

身心障礙洗車班結訓！15名學員展現專業職能　克服限制重拾自信

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

被突襲告白：你愛我嗎？　魏如萱心臟爆擊...神仙合體全場瘋了

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

員工「偷150支鋼筆」被判7年

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

就行動電源回收「現賺400元」活動剩4天

許多人對行動電源的使用壽命和正確回收方式並不清楚，可能會因此引發環境污染及潛在的火災風險，台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，至11月30日，帶著行動電源至指定門市回收，2顆廢行動電源就可以獲得50元超商商品卡；若是購買行動電源，每顆可折抵400元。

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

台鐵車廂「旅客行動電源自燃」濃煙瀰漫　區間車延誤22分鐘

國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

一票人錯誤習慣！行動電源「3大致命行為」：立刻停用

關鍵字：

行動電源自燃

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面