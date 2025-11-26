舊行動電源回收「現賺400元」活動剩4天！　回收2顆再賺50元

▲行動電源。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人對行動電源的使用壽命和正確回收方式並不清楚，可能會因此引發環境污染及潛在的火災風險，台北市環保局與神腦國際合作，推出「行動回收，為地球充電！」活動，至11月30日，帶著行動電源至指定門市回收，2顆行動電源就可以獲得50元超商商品卡；若是購買行動電源，每顆可折抵400元。

有網友在Threads發文，「快把你不要的行動電源拿出來，帶兩顆去神腦門市就可以換7-11商品卡啦！」不過各門市貨量不一，以門市人員現場公告為主，建議大家先致電再前往，避免撲空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，大批網友喊讚，「現在才看到，昨天才拿去7-11回收，一顆只折抵3塊錢」、「太慢看到了，都拿給資源回收車了」。也有網友撲空，「昨天晚上去換，神腦說換完了」、「要去都人很多….後面要等就算了」、「中午一開門的時候就進去，結果連續被兩家店的店員說沒有， 實在沒有信心再去跑第三家了」。

▲行動電源不可隨意丟棄。（示意圖／pixabay）



台北市環保局與神腦國際公司攜手推動「行動回收，為地球充電！」行動電源回收活動，至11月30日前，市民只要攜帶1顆廢行動電源至台北市21家神腦國際門市或2家神腦Apple授權維修中心回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，購買指定行動電源還能享單顆折扣400元（最多可選購4顆）。

此外，回收2顆廢行動電源再送統一超商商品卡50元（每人上限100元，送完為止），鼓勵大家踴躍參與，讓回收行動更有感。

新北市環保局也提醒，根據《廢棄物清理法》規定，若未依規定丟棄行動電源，最高可被罰款6000元。因此，行動電源應適當分類，並交給清潔隊的資源回收車或指定的回收點進行處理。

目前，全台已設有多個回收站點，包括連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富）、超市及量販店（如家樂福、大潤發、愛買）、無線通信器材零售業、攝影器材零售業、學校、社區的乾電池回收點及汽機車加油站等。