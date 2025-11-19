還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄





▲出國前，務必檢查行動電源是否有「Wh」標示。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國必備行動電源，不過有妹子直呼，好幾位友人去韓國旅遊，但行動電源沒有「Wh標示」，結果全被丟棄，提醒大家出發前記得檢查。韓國觀光公社台北支社指出，若機身僅標示mAh，建議不要攜帶。

一名女網友在Threads熱心表示，最近有準備出國的人，務必出發前再三確認行動電源的型號規格，「一定要有Wh標示，只有mAh的會被沒收」。

原PO還說，已經好幾位友人去韓國旅遊，疏忽這個規定，結果搭機前行動電源被丟棄，「大家出發前千萬記得檢查！」

▲▼搭乘韓籍航空，行動電源上的電池容量標示一定要有「Wh」指示才能攜帶上機，如圖中紅框處。（圖／記者蔡玟君攝）

▲上圖的行動電源只有標示「額定容量3300mAh」，但沒有Wh標示，就禁止攜帶。（圖／記者蔡玟君攝）

為強化飛安，根據韓國政府最新規定，搭乘所有韓籍航空，行動電源和電子煙都需隨身攜帶，且全程禁止使用，並有攜帶數量限制，就有台灣網友表示，搭韓籍航空行動電源遭到沒收，因機身「沒有標示Wh電池容量」。

對此，韓國觀光公社台北支社特別發文提醒，目前接獲消息，有部分航空公司會檢查行動電源上的標示，請確認攜帶的機身上有標示電池容量（建議以Wh為主，僅有mAh也有被丟棄的可能），如果標示已經磨損嚴重，或沒有相關說明在機身上，請不要攜帶，避免遭到丟棄。

搭乘韓籍航空行動電源5大規定

1.行動電源100Wh以下最多可攜帶5個，因特殊需求需多帶者，在報到時必須經過航空公司的核准程序，經核准的行動電源會額外貼上貼紙，以便在進行安檢時迅速確認。

2.100至160Wh需獲得航空公司批准，最多可攜帶2件，超過160Wh則禁止攜帶上飛機。

3.登機後，為防止行動電源端口與金屬接觸，應貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，放入透明夾鏈袋或保護型小包中，建議旅客自行準備，並隨身攜帶或放置於座位前方椅袋內，禁止放在機內座位上方的行李架上，電子煙也相同。

4.機上禁止充電，若行動電源過熱或膨脹，應立即通知空服員。

5.可以公式計算行動電源的瓦時數，公式為：Wh = mAh ÷ 1000 × 電池電壓（V）。

另外，長榮、華航、星宇等多家航空公司宣布，自今年3月1日起禁止在機上使用行動電源及備用鋰電池，且不得放置在託運行李。

▼韓國行動電源攜帶新規定。（圖／翻攝自韓國觀光公社台北支社臉書專頁）



