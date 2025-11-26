　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農指台北對民進黨是艱困選區　「提名不能像過去一樣憑感覺」

▲▼吳怡農拚出線，公布民調籲黨中央推出最有競爭力人選記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

有意參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（25日）公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。對於民調，吳怡農舉大罷免為例，他表示，當時有很多長期耕耘政治領域的專家，說罷免結果一定如何。但政治圈沒有憑感覺的，要回到科學基礎，台北市如此艱困的選區要選出最有競爭力的人，就不能像過去憑感覺。

對於該份民調，吳怡農認為，民調是某個時間的民意圖像，這是上周末做的，之後也一定有變化，所以要從民調的趨勢去做解讀，有些人想用民調帶風向，「我們想用民調回答一些基礎的問題。我們判斷支持國民黨、民眾黨的民眾中多數會支持蔣萬安市長」。

吳怡農解釋，因此這次民調著重在藍白支持者外這一塊，這一群人願意討論、溝通、看人不看黨，佔台北市近六成。

吳怡農表示，必須承認，到目前為止自己是唯一公開表示意願要爭取提名的人，其他人如果宣布要投入選戰，數字有什麼變化自己也很難預測，「甚至我們很有可能根本不是一些人的對手，現在工作就是提高我的社會支持，透過更多溝通、逐步跟市民報告施政藍圖、報告主張」。

有媒體追問，若有其他參選者出現，會不會禮讓？吳怡農強調，現階段選拔賽都還沒開始，所以不可能考慮放棄，「提名跟徵召過程畢竟不是操之在我，所以希望有一些更科學方式，台北市方面，當然希望王世堅委員支持我，但不管他支持誰，我們心中最強的後盾是台北市民，接下來時間努力跟市民溝通、報告主張、聽到大家的困難，一起來解決」。

至於檢討大罷免操盤遭名嘴、側翼砲轟，吳怡農表示，現在不是要為大罷免找戰犯，而是所有決策不能憑感覺，要有科學基礎、科學依據，這就是為什麼民調這麼重要，不管是質化還是量化，政黨必須讓民眾可以參與到民主運動，大罷免中，不確定賴清德總統有沒有預測過，但有很多長期耕耘政治領域的專家，說罷免結果一定如何。

吳怡農強調，但政治圈沒有憑感覺的，還是要回到科學基礎，台北市如此艱困的選區要選出最有競爭力的人，就不能像過去那樣憑感覺，評斷的依據應該是更科學的方式。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台北市長吳怡農綠營民調選舉科學王世堅

