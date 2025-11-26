批大罷免操盤遭砲轟　吳怡農：要惱羞成怒或檢討考驗個人修養

記者杜冠霖／台北報導

爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前回應黨內對他「佛系打法」批評，並以去年大罷免不如預期為例，指操盤手的預測常與民意脫節。這樣的說法引起綠營側翼、名嘴不滿，大力砲轟。對此，吳怡農表示，他並非檢討公民團體努力，而是當時各個名嘴、黨內專家選前預測與現實嚴重脫鉤，「將心比心，一個人的專業被批評，第一反應難免會生氣，但深呼吸之後，要惱羞成怒還是心平氣和討論，做什麼樣的選擇考驗每個人修養」。

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）



對於引起批評，吳怡農強調，他從來不是檢討公民團體的努力，自己明確批評的，是名嘴、專家們對罷免結果的預測，跟實際結果差距太多，這凸顯專家們跟社會大眾脫鉤太嚴重，「我認為民進黨必須強化跟社會地方連結、更貼近民意，才有機會擴大社會的支持」。

吳怡農提到，大家可以回去看新聞，各個名嘴、黨內專家選前對席次的想像，應該沒有一個人會說預測跟實際狀況符合，社會溝通畢竟是雙向，不僅要強化對社會大眾單向溝通，也要聽到社會的想法，近期也有黨內同志說希望從罷免中得到正向啟發，「對我來說，就是必須更努力跟社會溝通，讓立場、主張、決策更貼近民意」。

吳怡農表示，至於黨內夥伴們的指教，希望不要陷入文字遊戲跟鑽牛角尖，現在談的是罷免結果的預測跟最後結果有多大落差，選前很多黨內專家提出罷免6-7席是保守預估、甚至樂觀可以到10多席。自己提出數據並非要檢討大家預測未來的能力，沒有人可以預測未來，但對於政治判斷、決策上要有更多科學依據，這也是為何民調如此重要，在這次黨內的徵召中應該把民調列入考量。

而被部分綠營名嘴批評，吳怡農指出，將心比心，一個人的專業或是判斷被批評，第一反應難免會生氣，但深呼吸之後，要惱羞成怒還是心平氣和討論、面對問題，甚至好好辯論，往共同目標往前走，要做什麼樣的選擇考驗每個人的修養。

吳怡農表示，要知道哪些事情可以改變，「我沒辦法改變個人的想法或是人設，但這次投入選舉也是帶著希望台北更進步的期待，希望大家和我一起朝這個方向努力」。