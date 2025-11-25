吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

▲民進黨團副幹事長、立委沈伯洋（右）。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農昨正面回應黨內對他「佛系打法」的批評，反諷黨內操盤手若真的這麼會選，大罷免結果不會如此。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋今（25日）表示，從罷免到現在，他都沒遇過操盤手，不知道操盤手在哪裡。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，民進黨有很好的民主體質，未來會徵召、協調出最強的人選。

已表態投入台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農24日被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選」，他直言，佛系打法沒有錯，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。

對此，民進黨團副幹事長沈伯洋今（25日）表示，尊重吳怡農的說法，但罷免是由公民發起的運動，並沒有操盤手，「我畢竟也是幫忙了很多，我從一開始幫忙到現在，我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡」。

沈伯洋認為，公民運動的精神非常可貴，重點是提醒大家，國會現在要修正國籍法（放寬中配參政）、之前財劃法修正、憲法法庭癱瘓，以及罷免權被沒收等，每件事都是動搖國本、毀壞國家的事情。這場運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但還是持續提醒大家，「我覺得這件事情是重要的」。

民進黨政策會執行長吳思瑤也說，吳怡農有志來參選台北市長，尊重他的任何選舉作為、定調風格以及所採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵召過程，全黨會徵召、協調出最強的人選。

吳思瑤認為，大罷免例子如同沈伯洋講的，不是誰在操盤，這是公民朋友想為國會亂象撥亂反正，是集眾人之力想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰帶領，大家都是一起的參與者。

吳思瑤指出，大罷免雖然沒有成功，但讓大家清楚看到，民進黨在板塊結構上，在對方的雙主場要去打贏罷免這場仗，確實有困難，「讓我們看到，民進黨在地方的經營、組織上，對社會的論述都還要再強化」，沒有成功的大罷免帶給民進黨在未來地方經營、組織深化，乃至於選舉的規劃，都有更精進、更為檢討、更為團結的必要，「我們要正向解讀大罷免給予民進黨人的這些啟發」。

吳思瑤強調，選舉有沒有佛系不佛系，她個人跟民進黨團幹部坐在這，在國會沒有佛系的空間，「我們要每一天都在武裝我們的戰鬥意志，我們必須要去阻卻這些惡法被暴衝的通過」。