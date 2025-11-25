　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

▲▼民進黨團副幹事長、立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團副幹事長、立委沈伯洋（右）。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

壯闊台灣創辦人吳怡農昨正面回應黨內對他「佛系打法」的批評，反諷黨內操盤手若真的這麼會選，大罷免結果不會如此。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋今（25日）表示，從罷免到現在，他都沒遇過操盤手，不知道操盤手在哪裡。民進黨政策會執行長吳思瑤則說，民進黨有很好的民主體質，未來會徵召、協調出最強的人選。

已表態投入台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農24日被問到「過往被批評佛系打法，因此很多人不支持你選」，他直言，佛系打法沒有錯，如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，「我們沒有爭取到社會的支持」，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。

對此，民進黨團副幹事長沈伯洋今（25日）表示，尊重吳怡農的說法，但罷免是由公民發起的運動，並沒有操盤手，「我畢竟也是幫忙了很多，我從一開始幫忙到現在，我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡」。

沈伯洋認為，公民運動的精神非常可貴，重點是提醒大家，國會現在要修正國籍法（放寬中配參政）、之前財劃法修正、憲法法庭癱瘓，以及罷免權被沒收等，每件事都是動搖國本、毀壞國家的事情。這場運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但還是持續提醒大家，「我覺得這件事情是重要的」。

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、政策會執行長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨政策會執行長吳思瑤也說，吳怡農有志來參選台北市長，尊重他的任何選舉作為、定調風格以及所採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵召過程，全黨會徵召、協調出最強的人選。

吳思瑤認為，大罷免例子如同沈伯洋講的，不是誰在操盤，這是公民朋友想為國會亂象撥亂反正，是集眾人之力想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰帶領，大家都是一起的參與者。

吳思瑤指出，大罷免雖然沒有成功，但讓大家清楚看到，民進黨在板塊結構上，在對方的雙主場要去打贏罷免這場仗，確實有困難，「讓我們看到，民進黨在地方的經營、組織上，對社會的論述都還要再強化」，沒有成功的大罷免帶給民進黨在未來地方經營、組織深化，乃至於選舉的規劃，都有更精進、更為檢討、更為團結的必要，「我們要正向解讀大罷免給予民進黨人的這些啟發」。

吳思瑤強調，選舉有沒有佛系不佛系，她個人跟民進黨團幹部坐在這，在國會沒有佛系的空間，「我們要每一天都在武裝我們的戰鬥意志，我們必須要去阻卻這些惡法被暴衝的通過」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

竹縣長藍三強競逐　林思銘：相信鄭麗文會照制度走、全民調決勝負

馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農嗆「這麼會選」大罷免不會輸　沈伯洋：沒遇過、不知操盤手在哪

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

王義川：我就是台灣國立委　藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

生命接力！男跑步突倒地無心跳　中和警CPR+AED搶黃金時刻救命

免掛號費領保健品！嘉義某診所涉詐領健保88萬　醫師等3人遭起訴

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

政治熱門新聞

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

黃國昌將出訪！柯文哲回黨坐鎮

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就好

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

柯文哲復出時間點曝光！陳佩琪感謝支持者相挺　特別致意黃國昌

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

賴清德稱台人有錢有閒　藍轟綠惠帝：何不食肉糜

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

陸配李貞秀稱自己非外國人　劉世芳：依法中共國籍是外國籍

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

更多熱門

相關新聞

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

吳怡農批綠大罷免預測脫節　詹為元拿賴清德酸爆

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於外界質疑他「佛系戰法」，他則提及大罷免的經驗證明，操盤者的預測往往與結果脫節。國民黨台北市議員詹為元今（25日）酸，看看吳怡農罷免王鴻薇時一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇，「請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？」

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

痛批吳怡農馬後炮批評大罷免操盤手　楊蕙如：投票前屁都不敢放

吳怡農指輝達不算蔣萬安政績　藍議員開嗆了

吳怡農指輝達不算蔣萬安政績　藍議員開嗆了

粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

粉專怒：吳怡農何德何能選市長？　充其量比較帥的連勝文

中媒稱大談台灣、川普發文隻字未提　綠黨團：惡人先告狀

中媒稱大談台灣、川普發文隻字未提　綠黨團：惡人先告狀

關鍵字：

吳怡農沈伯洋大罷免操盤手吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面