　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農曝北市長民調僅落後王世堅　「但自己可突破綠營基本盤」

▲▼ 民進黨台北市長潛在候選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）

▲ 民進黨台北市長潛在候選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨台北市長部分則有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，吳怡農今（25日）公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。吳怡農表示，若從第二支持來看，自己是所有人當中最高，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人。

▲▼ 民進黨台北市長潛在候選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）

根據該份民調，在「非藍白支持者」中，吳怡農民調目前第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選。吳怡農表示，在民調中，有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」的優先人選，顯示自己最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者差距2.4個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3% 仍位居第二，但落後8.9個百分點。

在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持12.8%。接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。

吳怡農坦言，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，與王世堅的差距僅有2.4個百分點。吳怡農表示，第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，「肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農強調，這五個人選中他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知，「但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持」。吳提及，他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

吳怡農說明，民調特別要研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。吳也分享競選策略，持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他。吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀市民朋友一起提升台北。

該份民調調查單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區在台北市，訪問對象為設籍訪問地區，二十歲以上成年人，訪問日期自114年11月20日到11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份）抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／網黃闖貨架露胸！　好市多震怒：禁止入場、報警偵辦
台「正妹議員」挺日水產紅了！　日網友狂喊卡哇伊
遊日9天「真的沒看到陸客」　她卻見台人超扯一幕
快訊／增1.25兆國防特別預算！　賴清德11：30親自說明
正妹公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」奪命
台女網美「肉償換餐」　恐遭驅逐出境
台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年
毒犯開進軌道「300公尺設備被撞壞」！　14台鐵列車縮駛、停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

賴清德提1.25兆國防預算　民進黨團：家庭富裕就會買保險箱

中國蠟瓶糖、螺獅粉、辣條透過小型包裹違法輸入　監察院要查了

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

吳怡農曝北市長民調僅落後王世堅　「但自己可突破綠營基本盤」

王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

賴清德提1.25兆國防預算　民進黨團：家庭富裕就會買保險箱

中國蠟瓶糖、螺獅粉、辣條透過小型包裹違法輸入　監察院要查了

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

吳怡農曝北市長民調僅落後王世堅　「但自己可突破綠營基本盤」

王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

賴清德提出1.25兆國防預算　外交人士：各國將關注在野黨角色

白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

好市多黑五「網黃闖貨架裸胸」　業者震怒：禁止入場、報警偵辦

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

Meta傳洽購Google TPU引發市場疑慮　輝達：技術仍領先一代

記憶體、PCB股各1檔今起列處置 金居股價跌幅3.9％

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

不斷更新／2025韓國三大台典禮！《歌謠大祝祭》25組陣容已公布

館長遭爆「為求生」轉向中國募資　律師點名恐觸2法！

台鐵暴力連14起！立委提修法「施暴關3年」　業者無作為可罰30萬

作家「三毛」與「上海爸爸」親筆信遭網拍154萬　80頁信札保存完整

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

陳佩琪回應兩個太陽說　「沒他黨早就垮了」

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

更多熱門

相關新聞

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

蔣萬安要財劃法試算表遭嗆「媽寶」　北市府：綠巴掌打卓榮泰

民眾黨、國民黨立院黨團昨日在立院程序委員會以人數優勢，把行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案，台北市長蔣萬安表示，行政院先給試算，有數字才能討論；民進黨團書記長陳培瑜嗆蔣不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的。台北市政府副發言人魏汶萱回擊，「民進黨團一巴掌打在卓榮泰院長臉上！」

王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

王義川：日本人、外國人不知道中華民國　說台灣國有什麼問題？　

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

院版《財劃法》蔣萬安喊先給試算　綠黨團嗆：故意裝媽寶沒有用

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

關鍵字：

台北市長民進黨吳怡農王世堅2026大選蔣萬安鄭麗君林右昌沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面