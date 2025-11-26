吳怡農曝北市長民調僅落後王世堅　「但自己可突破綠營基本盤」

▲ 民進黨台北市長潛在候選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨台北市長部分則有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，吳怡農今（25日）公布綠營5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。吳怡農表示，若從第二支持來看，自己是所有人當中最高，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人。

根據該份民調，在「非藍白支持者」中，吳怡農民調目前第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選。吳怡農表示，在民調中，有最多「非藍白支持者」將他列為「第二支持」的優先人選，顯示自己最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者差距2.4個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3% 仍位居第二，但落後8.9個百分點。

在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持12.8%。接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。

吳怡農坦言，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，與王世堅的差距僅有2.4個百分點。吳怡農表示，第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，「肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農強調，這五個人選中他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知，「但我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持」。吳提及，他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

吳怡農說明，民調特別要研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。吳也分享競選策略，持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他。吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀市民朋友一起提升台北。

該份民調調查單位為山水民意研究股份有限公司，訪問地區在台北市，訪問對象為設籍訪問地區，二十歲以上成年人，訪問日期自114年11月20日到11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份）抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。