政治 政治焦點

沈伯洋、吳怡農誰選台北市長　楊智伃：他至少3勝

記者黃翊婷／綜合報導

2026台北市長選戰，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選的人，聯電創辦人曹興誠則力推同黨籍立委沈伯洋。前國民黨發言人楊智伃表示，「沈伯洋才是民進黨台北最強牌」，而且沈伯洋3勝吳怡農，包含當過立委、沒輸過現任台北市長蔣萬安、有曹興誠支持。

沈伯洋、吳怡農。（資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲沈伯洋（左）、吳怡農（右）。（資料照／記者屠惠剛、李毓康攝）

楊智伃25日在臉書發文提到，目前沈伯洋被「不知名力量」打壓，出戰台北市長之路受阻，吳怡農卻公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，雙方隔空交鋒，但綜觀而言，她覺得「沈伯洋才是民進黨台北最強牌」。

（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

▲楊智伃認為沈伯洋3勝吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

楊智伃直言，依據她對沈伯洋的了解，沈伯洋至少有3件事勝過吳怡農，沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，這是第一勝；沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，這是第二勝；沈伯洋有曹興誠的錢，吳怡農只有吳乃仁（民進黨大老）的臭名，這是第三勝。

楊智伃認為，沈伯洋有此3勝高下立判，她從一開始就製作請願表，公開指稱沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市，才能為市長戰局激起火花，「很多人覺得我開玩笑，現在恐怕笑不出來了。」

網友們也紛紛留言調侃，「不要演得這麼不像」、「不能同意再多了」、「可以麻煩再想想嗎？最強牌怎麼可能只有3勝」。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

學長「拖行剪髮」學妹！教育局公文看傻眼　施暴者家長13字網炸
大谷翔平揭打WBC原因　報到時程未定
知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉
樂天女神爆遭經紀人長期性騷！　求助身心科
館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光
快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多
輝達跌近3%！美股大漲664點　台積電ADR平盤
傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先

沈伯洋吳怡農台北市長民進黨楊智伃

