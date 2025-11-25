　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

啟動在地採種行動！光復崩塌地原生植生復育　年底無人機撒種

▲▼課程吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲課程吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加速推動馬太鞍溪流域大規模崩塌地的覆蓋與植生復育，林業及自然保育署花蓮分署24日於大農大富平地森林園區辦理「原生植物採集與種源保存實務」課程，吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與，共同強化「在地採集原生種源」的復育能量。分署預計於今年底啟動無人機撒播，種源準備成為復育工程的首要關鍵。

▲▼課程吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼課程以嘉農溪與光復溪周邊的重要原生種，如甜根子草、五節芒、扭鞘香茅為示例。

分署長黃群策指出，馬太鞍溪堰塞湖上游崩塌地已迫切需要復育，而復育所需的種子量龐大，以在地原生植物做為種源不僅能確保生態適合度，更能維持供應穩定性。因熟悉地貌與季節變化的光復居民是不可或缺的重要夥伴，分署已完成崩塌地評估並規劃區域復育策略，後續將透過居民參與逐步落實。

▲▼課程吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

課程以嘉農溪與光復溪周邊的重要原生種，如甜根子草、五節芒、扭鞘香茅為示例，先由講師進行室內辨識教學，包括植物外觀特徵、成熟期判斷及採種要領；隨後實地前往嘉農溪畔示範採種方式，引導學員從棲地觀察、成熟度判讀到採集技巧，協助光復地區累積做為穩定種源基地的能力。

▲▼課程吸引光復鄉部落族人、社區成員、國家森林解說志工及分署同仁共40人踴躍參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲講師先進行室內辨識教學，隨後實地前往嘉農溪畔示範採種方式。

花蓮分署強調，此次培訓象徵花蓮分署與光復地方攜手合作的起點，不僅提升居民與志工的採種技能，更展現「光復出力量、地方為自己的土地復育」的精神。未來將持續於農閒期間導入社區能量，建立長期穩定的原生植物種源供應網，由在地力量驅動崩塌地復育，為馬太鞍溪流域打造更健康、更具韌性的山林環境。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

科技上場！消防機器人攻入後壁廢棄物火場　助前線降溫探熱點

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間、打造旅宿文化層次

啟動在地採種行動！光復崩塌地原生植生復育　年底無人機撒種

中捷綠線延伸綁彰化！議員促大坑段先行　市府盼一次核定

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

科技上場！消防機器人攻入後壁廢棄物火場　助前線降溫探熱點

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間、打造旅宿文化層次

啟動在地採種行動！光復崩塌地原生植生復育　年底無人機撒種

中捷綠線延伸綁彰化！議員促大坑段先行　市府盼一次核定

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

屏東市查獲違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

更多熱門

相關新聞

駐韓美軍「死神」無人機墜海！進駐2個月出包

駐韓美軍「死神」無人機墜海！進駐2個月出包

駐韓美軍一架MQ-9「死神」（Reaper，又譯收割者）無人機24日凌晨在南韓群山近海執行任務時意外墜海，此型號無人機約2個月前開始常駐群山空軍基地，事故原因仍有待調查。

烏無人機擊落俄Mi-8直升機　影片曝光

烏無人機擊落俄Mi-8直升機　影片曝光

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

監獄放風前空投物資　義氣麻吉最高恐得罰百萬

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄「空投外送」洋酒、檳榔

荒唐包裹照曝光！花蓮監獄「空投外送」洋酒、檳榔

全台首見！無人機花監空投威士忌+檳榔

全台首見！無人機花監空投威士忌+檳榔

關鍵字：

在地採種花蓮分署光復居民崩塌地原生植生復育無人機撒種

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面