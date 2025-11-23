烏無人機擊落俄Mi-8直升機　25秒影片曝光

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭特種作戰部隊（SSO）22日表示，首度成功使用深度打擊無人機在俄羅斯境內擊落一架俄羅斯Mi-8直升機，「我們正在改變遊戲規則：現在換我們獵捕了！」根據烏方釋出的25秒影片，可見一架Mi-8直升機遭到無人機鎖定瞄準。

基輔獨立報、太陽報報導，這次行動發生在俄羅斯羅斯托夫州庫泰尼科沃（Kuteynikovo）附近，標誌著烏軍首度使用深度攻擊無人機成功擊落Mi-8直升機。

影片顯示，由紅圈標記的俄羅斯Mi-8直升機遭到烏克蘭無人機鎖定，隨著距離越來越近，這架直升機最終在羅斯托夫州上空遭擊落。烏克蘭特種作戰部隊稱，「首度！俄羅斯Mi-8直升機在空中被SSO深度打擊無人機擊落！」

不過烏克蘭並未透露具體作戰時間與詳細過程。

Mi-8直升機為蘇聯時代設計的雙引擎多用途直升機，自1960年代以來廣泛運用於運輸、作戰支援及人道救援任務，憑藉其多功能性與耐用度成為全球使用最普遍的直升機機種之一。

Mi-8直升機過去已多次成為烏軍攻擊目標。就在9月，烏克蘭軍事情報局曾報告在俄占克里米亞地區的攻擊行動中摧毀數架Mi-8直升機；6月時，烏軍亦聲稱在俄羅斯布良斯克州的機場成功摧毀一架Mi-8直升機。