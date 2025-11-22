義氣麻吉出錢又出力！監獄放風前空投物資　外送失敗恐得罰百萬

▲花蓮監獄受刑人竟找獄外友人，操控無人機以空投方式運送洋酒與檳榔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮監獄今年9月14日深夜發生一件荒唐事件，羅姓男子受到受刑人陳姓受刑人委託，將洋酒、檳榔縫在排球裡，操控無人機以「空投」方式外送進監獄，被獄方逮個正著。根據調查，羅男疑趁每月一次的放風時間前一天丟擲物資，藉此讓到運動場活動的陳男拿走。

30歲陳姓受刑人因妨害自由等罪，關押在花蓮監獄，再1年多後即可出獄，事發前陳男透過共同友人探監時，找上平時就有在玩無人機的友人羅男幫忙運送物資。由於監獄每個月15日會有一次的放風時間，受刑人可到外面運動場自由活動，羅男因此決定在前一天的14日行動。

14日晚間10時許，羅男開著綠色吉普車出現在監獄外，操縱自己花6萬元組的無人機，將裝有物資的2顆橡膠製排球，分次飛到監獄上方，空投到運動場內，事成後便自信離去。

事實上自詭異車輛停在監獄外時，獄方就留心注意，等車離去後，值班管理員從瞭望哨目視監控時就目擊到空投全程，獄方謹慎切開後，發現裝有4瓶塑膠瓶裝威士忌洋酒與6包檳榔。

為了找到主人，監獄決定放置兩個排球空包彈在運動場，隔天陳男前往撿拾時，當場逮個正著，同時接獲通報的花蓮刑大在掌握羅男行蹤後，於10月15日在花蓮市逮到駕駛白色賓士的羅男，並查獲2.4公斤重的無人機1台，可飛行1公里、載重5公斤，以及1具遙控器和1顆電池。

羅男到案後坦承自己受朋友陳男委託，加上自己有玩無人機的嗜好，才會用空投方式協助偷渡違禁品，由於監所周邊屬於禁航區，全案依照違反民航法規移請民航局跟縣府裁罰30萬至150萬元，