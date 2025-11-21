全台首見！無人機花監空投支援獄友　2排球內藏「4威士忌+6檳榔」

▲花蓮監獄查獲受刑人勾結外人用無人機入侵空投洋酒與檳榔，是全國監所首例。（圖／記者王兆麟攝）

記者黃哲民／台北報導

花蓮監獄今年（2025年）9月深夜，遭陳姓受刑人勾結外界朋友羅姓男子，以無人機入侵監獄「空投」縫合在排球裡的洋酒檳榔，獄方及時攔截，用掉包的排球誘使陳男現形，再報警逮捕羅男，查獲全國首件無人機入侵監所快遞違禁品案例，花監今（21日）表示將與相關主管機關與治安單位密切合作，強化空域監控。

據悉，羅男坦承受陳男之託，今年9月14日深夜10點多，開車到花蓮監獄外操作無人機，分2次將2顆藏有威士忌與檳榔的排球，空投到獄內籃球場，羅男供稱自己平常愛玩無人機，才想出空投偷渡違禁品到監獄裡的點子。

獄方在羅男把車停在監獄圍牆外的當下，就透過監視器發現形跡可疑、密切注意，羅男把車開走後，值班管理員從瞭望哨目視監控，赫見1架無人機來回闖入監獄上空，停在籃球場上方空投共2顆排球落地。

獄方緊急動員察看，仔細檢視排球表面有粗糙縫合，小心割開後，2顆排球裡暗藏共4瓶塑膠瓶裝威士忌洋酒、6包檳榔，獄方研判「收件人」天亮必定會利用放風運動機會取貨，將計就計，擺放2顆掉包的排球當餌，隔天（15日）逮到鬼鬼祟祟現身的陳姓受刑人。

獄方隨即向花蓮縣警局刑警大隊報案，上月（10月）15日循線在花蓮市逮捕29歲羅男，破獲這起前所未見的離譜個案，查扣羅男1台無人機與1具遙控器，將2人送辦。《民用航空法》第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，可處台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，主管機關並得廢止操作證或沒收無人機。

本案也驚動矯正署與法務部，研商如何防範出現模仿效應。花蓮監獄今發布聲明，嚴正呼籲勿不法滋擾矯正機關，違者必依法究辦，絕不寬貸，全國矯正機關均為縣市政府依《民用航空法》公告的禁航區，嚴禁無人機闖入，請民眾遵守規範、避免觸法。

花監強調，將與相關主管機關及治安單位密切合作，強化空域監控、提升安全防護，針對類似案件必定深入追查，如涉不法立即函送檢警究辦刑事責任。

矯正署也回應指出：

1、各矯正機關已加強空域監控，運用監視系統配合人員巡邏警戒，並與警方合作，如發現異常，立即通報排除，依法移送檢調及權管單位取締、究辦。

2、本署依「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」督導各機關採購干擾（槍）設備，評估應用偵防與阻絕科技，全面防制無人機侵擾行為。

3、全國矯正機關皆為民用航空法規定之無人機禁航區域，請民眾遵守法規，切勿以身試法，避免受罰。