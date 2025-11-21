荒唐包裹照曝光！花蓮監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

▲花蓮監獄受刑人竟找獄外友人操控無人機，以空投方式運送洋酒與檳榔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

坐牢還想叫外送？花蓮監獄今年9月深夜發生一件荒唐事件，陳姓受刑人勾結友人羅姓男子，請他將洋酒檳榔縫在排球裡，操控無人機以「空投」方式外送進監獄，異想天開的手法仍被獄方逮個正著，荒唐包裹照也曝光。

還原時間與手法，羅男將檳榔、與分裝在飲料瓶的洋酒，裝進剖開的橡膠質排球中再縫合，並於今年9月14日深夜10時許開車到花蓮監獄外操控無人機，分2次將排球空投到監獄裡的籃球場。

而獄方早在羅男把車停在監獄圍牆外的當下，就透過監視器發現形跡可疑的轎車，等車離開後，值班管理員從瞭望哨目視監控，赫見1架無人機來回闖入監獄上空，停在籃球場上方空投2顆球，謹慎切開後發現4瓶塑膠瓶裝威士忌洋酒與6包檳榔。

獄方研判「收件人」天亮必定會利用放風運動機會取貨，將計就計，擺放2顆掉包的排球當餌，隔天（15日）便逮到鬼鬼祟祟現身的陳姓受刑人。獄方隨即向花蓮縣警局刑警大隊報案，刑警大隊偵三隊獲報後，立即會同吉安分局組成專案小組，透過科技偵查手段與情資交叉比對，迅速鎖定涉案對象，並在10月15日循線逮捕人在花蓮市的羅男，查扣羅男1台無人機、1具遙控器及1顆電池，將2人送辦。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，花蓮監獄為民航局公告之禁航區域，任何人若擅自操作無人機進入，不僅違反法令，更可能危及矯正機關駐地安全。警方呼籲，民眾操作無人機應遵守法令規範，依法申請並依規定操作，切勿任意飛越禁航區域，以免觸法受罰。

警方提醒，依《民用航空法》第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，將處新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，主管機關並得廢止操作證或沒收無人機。此外，未經同意擅入政府機關（構）區域者，該機關得採取適當措施予以制止或排除。

▲29歲羅男在犯案1個月後被警方逮捕。