元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

記者任以芳／綜合報導

美國本屆政府上任首年，中美關係歷經激烈的正面博弈，最終逐步實現軟著陸。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，華盛頓對華政策因認知偏差與誤判而接連受挫，被迫在三方壓力下調整路線；相較之下，中方準備充分、意志堅定，展現塑造雙邊關係的主動性與掌控力。吳心伯認為，這一年形成的中美互動模式，對接下來三年的走向具有指標意義，也為中國特色大國外交增添濃重一筆。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯今25日《環球網》撰文分析指出，2025年中美關係大致經歷三個環環相扣的階段，呈現從「激烈交鋒」到「軟著陸」的過程。首階段從1月川普展開第二任期到5月日內瓦談判，美方以「芬太尼」為由屢次對華加徵高額關稅，最高甚至累計至150%，施壓手段前所未有。中方則採取關稅、稀土管控等反制措施，明確表達奉陪到底的立場，使美國供應鏈迅速亮起紅燈，被迫主動求談。經此一役，美方重新認識中方的戰略意志與經濟韌性。

第二階段從日內瓦到10月吉隆坡談判，則是「打打談談」。雙方共進行五輪經貿磋商，元首兩度通話，外交與安全領域也恢復高層接觸。然而，美方仍多次挑起摩擦，特別是在馬德里談判取得積極進展、元首通話釋出正面訊號後，美國商務部卻於9月底推出所謂「穿透性」規則，將數千家大陸企業實質劃入限制名單。中方隨即強力反制，迫使美方重返談判軌道，並在吉隆坡同意新的共識框架。

第三階段則以10月30日韓國釜山的中美元首會晤為起點，特徵是「積累共識」。這是川普第二任期兩國領導人首次面對面交流，相隔六年之久。

吳心伯表示，經過一年激烈博弈，這次會晤更具特殊意義，不僅改善政治互信，也為經貿議題凝聚重大成果。會後，中美都在落實釜山共識，雙邊關係呈現企穩跡象。

吳心伯進一步分析，美國對華政策失誤主要源於兩項誤判，一是高估「關稅武器」的威力，以為中國高度依賴出口，對美市場依賴尤甚，因此只要加稅便可迫使中國讓步；二是低估中國反制的效力，錯誤認為北京選擇有限，難以形成真正壓力。基於此，華盛頓起初不願啟動戰略溝通，更拒絕在「芬太尼」等議題上與中方平等對話，試圖以壓促談，結果反遭反噬。

在經歷接連碰壁後，美方於今年內對華政策做出四項重要調整。吳斌誒繼續分析稱，其一是主動尋求談判，為關稅降溫，試圖恢復稀土供應，並回到平等互動的軌道；其二加強外交、安全領域接觸，美國國務卿魯比奧在吉隆坡與王毅會晤時明確表示願強化溝通，防止摩擦升級；其三在「台灣問題」上暫時保持克制，避免引爆敏感議題；其四是重新評估中美關係的重要性。

川普在釜山與習近平會晤時甚至強調，「中國是美國最大的伙伴」，並承諾加強對政府內部「鷹派」的管理，以避免干擾兩國關係。雖然調整帶有強烈的「不得不為」，但吳心伯認為，這有助提升美國對華政策的務實性，為穩定雙邊關係創造條件。

談到中方的策略，吳心伯指出，美國仍然沿用過往「打壓、施壓、逼服」的老套路，但中方以新打法予以回應，在關稅、科技、貿易等領域精準反制，順勢掌握談判主動，從日內瓦到倫敦、從馬德里到吉隆坡，中方展現出強大意志與娴熟談判技巧。面對美方屢次違反共識並挑釁，中方透過有效交涉和反制，成功迫使美方調整立場。

他強調，中美博弈的著力點在雙邊，立足點在國內，支點則在第三方。在外部壓力下，中國持續推動基礎研究與新興技術突破，發展新質生產力，以超大規模市場吸引資源，「走出去」拓展全球空間；DeepSeek技術突破與九三閱兵展示的現代化國防力量，增強社會信心；東南亞、中東、非洲、拉美等第三方市場的合作新局，更為中國提供對美博弈的重要杠桿。

展望未來，中美關係能否在2026年進一步「穩中有進」備受關注。釜山會晤中，川普表達明年初訪華意願（截稿後最新消息是川普25日表態四月訪華），並邀請習近平主席回訪美國。兩國還將在2026年迎來APEC與G20兩大多邊峰會，為元首外交創造更多互動機會。

吳心伯認為，元首外交將繼續作為中美關係的「定盤星」，對雙邊穩定具有不可替代的引領作用。但他也提醒，美方對華穩定態度具有戰術性與階段性，美國國會「鷹派」勢力仍可能製造摩擦，明年美國中期選舉更可能牽動對華政策方向。因此，中方需要既抓住機遇推動美方進一步調整，又保持鬥爭精神，穩住大國競合的基本盤。