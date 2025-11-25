　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲大陸知名國關學者吳心伯分析中美關係三階段變化，以及美對華誤判與調整，讓中美從激烈交鋒走向軟著陸。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國本屆政府上任首年，中美關係歷經激烈的正面博弈，最終逐步實現軟著陸。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，華盛頓對華政策因認知偏差與誤判而接連受挫，被迫在三方壓力下調整路線；相較之下，中方準備充分、意志堅定，展現塑造雙邊關係的主動性與掌控力。吳心伯認為，這一年形成的中美互動模式，對接下來三年的走向具有指標意義，也為中國特色大國外交增添濃重一筆。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯今25日《環球網》撰文分析指出，2025年中美關係大致經歷三個環環相扣的階段，呈現從「激烈交鋒」到「軟著陸」的過程。首階段從1月川普展開第二任期到5月日內瓦談判，美方以「芬太尼」為由屢次對華加徵高額關稅，最高甚至累計至150%，施壓手段前所未有。中方則採取關稅、稀土管控等反制措施，明確表達奉陪到底的立場，使美國供應鏈迅速亮起紅燈，被迫主動求談。經此一役，美方重新認識中方的戰略意志與經濟韌性。

第二階段從日內瓦到10月吉隆坡談判，則是「打打談談」。雙方共進行五輪經貿磋商，元首兩度通話，外交與安全領域也恢復高層接觸。然而，美方仍多次挑起摩擦，特別是在馬德里談判取得積極進展、元首通話釋出正面訊號後，美國商務部卻於9月底推出所謂「穿透性」規則，將數千家大陸企業實質劃入限制名單。中方隨即強力反制，迫使美方重返談判軌道，並在吉隆坡同意新的共識框架。

第三階段則以10月30日韓國釜山的中美元首會晤為起點，特徵是「積累共識」。這是川普第二任期兩國領導人首次面對面交流，相隔六年之久。

吳心伯表示，經過一年激烈博弈，這次會晤更具特殊意義，不僅改善政治互信，也為經貿議題凝聚重大成果。會後，中美都在落實釜山共識，雙邊關係呈現企穩跡象。

吳心伯進一步分析，美國對華政策失誤主要源於兩項誤判，一是高估「關稅武器」的威力，以為中國高度依賴出口，對美市場依賴尤甚，因此只要加稅便可迫使中國讓步；二是低估中國反制的效力，錯誤認為北京選擇有限，難以形成真正壓力。基於此，華盛頓起初不願啟動戰略溝通，更拒絕在「芬太尼」等議題上與中方平等對話，試圖以壓促談，結果反遭反噬。

在經歷接連碰壁後，美方於今年內對華政策做出四項重要調整。吳斌誒繼續分析稱，其一是主動尋求談判，為關稅降溫，試圖恢復稀土供應，並回到平等互動的軌道；其二加強外交、安全領域接觸，美國國務卿魯比奧在吉隆坡與王毅會晤時明確表示願強化溝通，防止摩擦升級；其三在「台灣問題」上暫時保持克制，避免引爆敏感議題；其四是重新評估中美關係的重要性。

川普在釜山與習近平會晤時甚至強調，「中國是美國最大的伙伴」，並承諾加強對政府內部「鷹派」的管理，以避免干擾兩國關係。雖然調整帶有強烈的「不得不為」，但吳心伯認為，這有助提升美國對華政策的務實性，為穩定雙邊關係創造條件。

談到中方的策略，吳心伯指出，美國仍然沿用過往「打壓、施壓、逼服」的老套路，但中方以新打法予以回應，在關稅、科技、貿易等領域精準反制，順勢掌握談判主動，從日內瓦到倫敦、從馬德里到吉隆坡，中方展現出強大意志與娴熟談判技巧。面對美方屢次違反共識並挑釁，中方透過有效交涉和反制，成功迫使美方調整立場。

他強調，中美博弈的著力點在雙邊，立足點在國內，支點則在第三方。在外部壓力下，中國持續推動基礎研究與新興技術突破，發展新質生產力，以超大規模市場吸引資源，「走出去」拓展全球空間；DeepSeek技術突破與九三閱兵展示的現代化國防力量，增強社會信心；東南亞、中東、非洲、拉美等第三方市場的合作新局，更為中國提供對美博弈的重要杠桿。

展望未來，中美關係能否在2026年進一步「穩中有進」備受關注。釜山會晤中，川普表達明年初訪華意願（截稿後最新消息是川普25日表態四月訪華），並邀請習近平主席回訪美國。兩國還將在2026年迎來APEC與G20兩大多邊峰會，為元首外交創造更多互動機會。

吳心伯認為，元首外交將繼續作為中美關係的「定盤星」，對雙邊穩定具有不可替代的引領作用。但他也提醒，美方對華穩定態度具有戰術性與階段性，美國國會「鷹派」勢力仍可能製造摩擦，明年美國中期選舉更可能牽動對華政策方向。因此，中方需要既抓住機遇推動美方進一步調整，又保持鬥爭精神，穩住大國競合的基本盤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

高市早苗拒撤涉台錯誤言論 　王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

習川通話直指台灣！陸官媒解讀政治訊號：極為重要、極不尋常

陸客現身日本機場返程　遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

一切後果日方承擔！　陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是日本有事

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

習川通話！　川普：中國當年為二戰勝利發揮了重要作用

變胖有補貼金！陸月薪44k試吃員揭工作內幕　 網嘆：真的不容易

退貨率高達75%！「防退貨巨型吊牌」成網拍最後防線…竟遭破解

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

高市早苗拒撤涉台錯誤言論 　王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

習川通話直指台灣！陸官媒解讀政治訊號：極為重要、極不尋常

陸客現身日本機場返程　遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

一切後果日方承擔！　陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是日本有事

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

習川通話！　川普：中國當年為二戰勝利發揮了重要作用

變胖有補貼金！陸月薪44k試吃員揭工作內幕　 網嘆：真的不容易

退貨率高達75%！「防退貨巨型吊牌」成網拍最後防線…竟遭破解

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！星級餐廳都用這款！會員狂呼：這波不囤不行

看不到政院財劃法試算表　劉和然問蘇巧慧：若新北吃虧妳敢反對？

塔利班控巴基斯坦空襲！　阿富汗東部10平民喪生「含9兒童」

黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

假郵局來電要「核對個資」　屏東女奔派出所求證沒上當

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！　律師破關鍵

最爽版本「取消所有節日」換周休三日　PTT炸鍋：對國旅絕對有幫助

影／蕭美琴下班衝超市狂買　台日友好專區發現Q版中分頭賴清德

生命接力！男跑步突倒地無心跳　中和警CPR+AED搶黃金時刻救命

免掛號費領保健品！嘉義某診所涉詐領健保88萬　醫師等3人遭起訴

【生日變忌日】機車直行突遇賓士左轉　23歲騎士卡車底不治

大陸熱門新聞

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

川普：中國當年為二戰勝利發揮重要作用

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

員工「偷150支鋼筆」被判7年

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

與那國島部署防空飛彈 陸外交部：這動向極其危險

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是「日本有事」

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

更多熱門

相關新聞

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

大陸外交部長王毅日前結束對中亞三國訪問返京，接受陸媒採訪時，就日本首相高市早苗涉台錯誤言論作出強烈回應。他昨24日指出，今年逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 週年，日本現職領導人竟公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國主權與領土完整，也是捍衛以鮮血與生命換來的戰後成果，關乎國際正義與人類良知。

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

即／川普揭通話內容！4月將訪問北京

即／川普揭通話內容！4月將訪問北京

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

關鍵字：

中美元首會談經貿合作釜山會晤台灣問題穩中帶鬥

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面