　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中美元首昨24日晚間再次通話，這是雙方釜山會晤後最新一次溝通。中國外交部今（25）日在例行記者會上證實，此次通話由美方主動提出，整體氣氛「積極、友好且具有建設性」。外界普遍關注，這通電話的內容涉及經貿、合作議題，更觸及敏感的台灣問題，凸顯台海局勢在當前中美互動中的核心地位。

外交部發言人毛寧會上表示，「川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。」此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對中美關係穩定發展十分重要。

本輪通話的背景之一，是華府近期頻繁釋放希望重新穩定雙邊關係的訊號，包括在關稅、軍事溝通、禁令審查與芬太尼合作等領域回調力度。

昨晚根據中國官媒《新華社》深夜出出快訊，習近平在通話一開始回顧上月於韓國釜山舉行的元首會晤。他指出，釜山會晤「為中美關係這艘巨輪校準航向、注入動力」，會後雙邊關係整體呈現穩中向好的積極態勢，受到兩國及國際社會普遍歡迎。他強調，事實反覆證明「合則兩利、鬥則俱傷」已成中美關係的常識，而「相互成就、共同繁榮」則是能看得見、摸得著的現實景象。習近平呼籲雙方保持這股良好勢頭，堅持平等、尊重、互惠原則，「拉長合作清單、壓縮問題清單」，爭取在更廣領域取得積極成果，為兩國人民及世界帶來更多福祉。

習近平闡明瞭中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

川普在通話中高度評價習近平，稱「習近平主席是偉大的領導人」，並表示前月釜山會晤「非常愉快」，完全贊同中方對雙邊關係的看法。他強調，美中雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識，華府理解台灣問題對中國的重要性。

台灣議題依舊是中美元首通話的最關鍵內容之一。此次通話也是在最近一次釜山「習川會」後的延續，雙方曾在會中達成若干共識，包括恢復高層對話渠道、推動經貿溝通，以及避免局勢誤判。

相較中國官媒發佈新聞稿，川普在自家社群平台發布聲明時，全文只有提到芬太尼、大豆及其他農產品等項目，以及他可能將於明年4月訪問中國，並未提台灣，中方說法與此明顯有落差。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熊本規模5.7地震！　最大震度5+
好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看
快訊／全聯開出千萬發票！　門市曝光
獨／「最強小火鍋」首家24小時門市　全日不打烊
黃國昌喊北市6席全壘打　國民黨堅持單獨過半：兄弟登山各自努力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者警告國際戒備　日本超量儲存47噸鈽「實質擁核」風險升高　

習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

量可填滿社區花園！　陸女2個月用水2655噸…「天價水費」嚇歪

陸學者：川普介入中日問題　東京不太可能升級局勢

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

高市早苗拒撤涉台錯誤言論 　王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

習川通話直指台灣！陸官媒解讀政治訊號：極為重要、極不尋常

陸客現身日本機場返程　遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

一切後果日方承擔！　陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是日本有事

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

陸學者警告國際戒備　日本超量儲存47噸鈽「實質擁核」風險升高　

習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

量可填滿社區花園！　陸女2個月用水2655噸…「天價水費」嚇歪

陸學者：川普介入中日問題　東京不太可能升級局勢

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

元首外交才是定盤星！　吳心伯：中美三階段從激烈交鋒走向軟著陸

高市早苗拒撤涉台錯誤言論 　王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

習川通話直指台灣！陸官媒解讀政治訊號：極為重要、極不尋常

陸客現身日本機場返程　遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

一切後果日方承擔！　陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是日本有事

快訊／日本熊本縣規模5.7地震　最大震度5弱

高雄垃圾山再現！旗山也淪「廢棄物天堂」　環保局怒追幕後黑手

Merry ChristMARS　台北戰神主場聖誕派對登場

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

照顧老父母直到過世竟然挨告　長兄控么弟+姪女私吞遺產被打臉

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

好市多黑五「第3波優惠」20項搶先看！移動電視、A4和牛入列

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

大陸熱門新聞

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

川普：中國當年為二戰勝利發揮重要作用

員工「偷150支鋼筆」被判7年

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

陸官媒解讀習川通話：極為重要、極不尋常

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

與那國島部署防空飛彈 陸外交部：這動向極其危險

陸知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

陸解放軍報：軍國主義餘毒未除才是「日本有事」

更多熱門

相關新聞

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

「日本或將成為亞洲最危險的國家。」大陸清華大學國際關係學系教授劉江永接受《東方衛視》專訪時指出，日本首相高市早苗的錯誤言論背後存在特定社會支持力量，並警示日本正在偏離戰後和平發展軌道，其國家戰略與軍事走向值得高度關注，未來可能對區域安全構成重大風險。

陸學者：中美元首外交才是「定盤星」

陸學者：中美元首外交才是「定盤星」

高市再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

高市再被質詢　日政府：立場不變無須檢討

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

中國批日本武力威脅　日方反駁：不實指控

關鍵字：

中美元首釜山會晤台灣問題日本

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

即／習近平晚間與川普通話

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面