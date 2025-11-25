習川通話由美方主動發起　陸外交部：整體氣氛積極、友好具有建設

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中美元首昨24日晚間再次通話，這是雙方釜山會晤後最新一次溝通。中國外交部今（25）日在例行記者會上證實，此次通話由美方主動提出，整體氣氛「積極、友好且具有建設性」。外界普遍關注，這通電話的內容涉及經貿、合作議題，更觸及敏感的台灣問題，凸顯台海局勢在當前中美互動中的核心地位。

外交部發言人毛寧會上表示，「川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。」此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對中美關係穩定發展十分重要。

本輪通話的背景之一，是華府近期頻繁釋放希望重新穩定雙邊關係的訊號，包括在關稅、軍事溝通、禁令審查與芬太尼合作等領域回調力度。

昨晚根據中國官媒《新華社》深夜出出快訊，習近平在通話一開始回顧上月於韓國釜山舉行的元首會晤。他指出，釜山會晤「為中美關係這艘巨輪校準航向、注入動力」，會後雙邊關係整體呈現穩中向好的積極態勢，受到兩國及國際社會普遍歡迎。他強調，事實反覆證明「合則兩利、鬥則俱傷」已成中美關係的常識，而「相互成就、共同繁榮」則是能看得見、摸得著的現實景象。習近平呼籲雙方保持這股良好勢頭，堅持平等、尊重、互惠原則，「拉長合作清單、壓縮問題清單」，爭取在更廣領域取得積極成果，為兩國人民及世界帶來更多福祉。

習近平闡明瞭中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

川普在通話中高度評價習近平，稱「習近平主席是偉大的領導人」，並表示前月釜山會晤「非常愉快」，完全贊同中方對雙邊關係的看法。他強調，美中雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識，華府理解台灣問題對中國的重要性。

台灣議題依舊是中美元首通話的最關鍵內容之一。此次通話也是在最近一次釜山「習川會」後的延續，雙方曾在會中達成若干共識，包括恢復高層對話渠道、推動經貿溝通，以及避免局勢誤判。

相較中國官媒發佈新聞稿，川普在自家社群平台發布聲明時，全文只有提到芬太尼、大豆及其他農產品等項目，以及他可能將於明年4月訪問中國，並未提台灣，中方說法與此明顯有落差。

