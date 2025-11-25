　
大陸 大陸焦點 特派現場

習川通話直指台灣！陸官媒解讀政治訊號：極為重要、極不尋常

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲ 大陸國家主席習近平11月24日與美國總統川普通話，直指台灣問題，釋出極不尋常政治訊號。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平昨24日晚同美國總統川普通電話，此次通話由大陸官媒《新華社》深夜率先發布，成為全球焦點。本次通話釋出最重要訊號就是「台灣問題」，《環球時報》今早（25）日發表「北平鋒」文章《關鍵時刻一個重要電話！》點出這是兩國元首在釜山會晤後首次通話，也是近兩次通話中首度明確點出台灣議題，兩國元首此次通話釋出的政治訊號「極為重要、極不尋常。」

文章首先指出，習川昨深夜通話後，中外媒體爭相報導，包括新加坡《聯合早報》、英國《路透社》、美國《彭博社》，以及台灣各大媒體第一時間報導，並關注到此次通話內容「提及台灣」。

文章強調，「習近平主席在通話中闡明瞭中方在『台灣問題』上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普總統表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

文章稱，「兩國元首此次通話極為重要、極不尋常。」這通電話既是釜山會晤後的首次通話，也是兩國元首近兩次通話中首次明確提及台灣問題。兩國元首通話雖然未直接提及日本，卻是在11月7日日本首相高市早苗公然發表錯誤涉台言論的特殊背景下進行。正如北平鋒10月30日《這次重要會晤對台灣意味著什麼》一文中所說，「於無聲處聽驚雷」。

文章重申，「台灣問題」歷來是中美關係中最重要、最敏感的核心議題，是不容試探、不可逾越的紅線。兩國元首通話內容，深刻揭示了台灣回歸中國的歷史本質，具有國際社會公認的歷史事實和法理定論。任何企圖干涉台灣問題的外部勢力及分裂國家的「台獨」分子，都是對歷史正義的背叛，對二戰勝利成果的抹殺，對戰後國際秩序的挑戰，對世界和平穩定的破壞，必然遭到全體中國人民的堅決反對和國際社會的唾棄。

文章又指出，川普在通話中表示，理解「台灣問題」對中國的重要性。這是重要的積極信號，作為兩個世界大國，中美關係走向，關乎兩國人民福祉與全球穩定。而台灣問題恰恰是影響中美關係健康發展的關鍵變量，只有尊重彼此核心利益和重大關切，妥善處理台灣問題，才能為中美關係的穩健前行掃清障礙，才能讓兩國在更多領域開展有效合作，更好造福兩國人民和世界人民。

文章提醒，當前，日本涉台挑釁猖狂，嚴重威脅台海和平穩定。」中美元首在關鍵時刻這次重要通話，以坦誠溝通明確了台灣問題的重要性，表明台灣問題不容外部勢力置喙，戰後國際秩序不容任何人破壞。

文章又說，「日本領導人若繼續在台海問題上鋌而走險，繼續為日本軍國主義招魂，必將遭到堅決反對和迎頭痛擊。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。」

最後，文章再次強調，兩岸統一的歷史大勢不可阻擋，中國維護國家領土完整的決心堅如磐石、意志堅不可摧、能力不容置疑。中美元首的此次重要通話，為正確理解台灣問題，推動中美關係行穩致遠，確保中美關係這艘巨輪穩健前行校准了航向、注入了動力。

11/23 全台詐欺最新數據

