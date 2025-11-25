快訊／川普揭通話內容！稱與習近平「非常良好」　4月將訪問北京

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日在自家社群平台「Truth Social」發文，透露稍早與中國國家主席習近平進行「非常良好」的通話。川普表示，雙方討論多項議題，包括俄烏戰爭、芬太尼走私、黃豆等農產品貿易，美中已為「美國偉大的農民」達成重要協議，且後續只會愈來愈好，「美中關係極為強健」。

川普指出，這通電話是三周前兩人在南韓釜山成功會晤後的後續交流。他表示，會晤後雙方在相關協議上都取得「顯著進展」，如今兩國可以把目光放在「更大的格局」。他同時宣布，已接受習近平邀請，將於明年4月訪問北京，「我也回邀他之後來美國進行國事訪問」，雙方同意應「經常保持溝通」，期待未來更多交流。

根據新華社稍早發布的通話內容，習近平在通話中提到，釜山會晤為中美關係這艘「巨輪」校準航向，並指兩國關係當前呈穩定向好態勢，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是反覆證明的常識，呼籲雙方以平等、尊重、互惠態度擴大合作。習近平也闡明中方在台灣議題的立場，重申「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。

對於台灣議題，川普雖未在Truth Social貼文中提及，但據中國官媒新華社報導，川普在通話中表示，美方理解台灣問題對中國的重要性，並稱中國在二戰勝利上「發揮重要作用」。美方截至目前尚未就此通話發布正式聲明。

此外，兩國元首也談及烏克蘭戰事。習近平強調，中方支持所有致力於和平的努力，希望各方縮小分歧、儘速達成「公平、持久且具約束力」的和平協議。川普則在貼文中提到，雙方正在落實釜山共識，並重申美中關係正朝更大的方向發展。