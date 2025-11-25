　
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗拒撤涉台錯誤言論 　王毅警告日本：再錯將面臨歷史清算

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅日前結束對中亞三國訪問返京，就日本首相高市早苗涉台錯誤言論作出強烈回應。他昨24日指出，今年逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本現職領導人竟公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國主權與領土完整，也是捍衛以鮮血與生命換來的戰後成果，關乎國際正義與人類良知。

王毅強調，中方敦促日方盡快反思並改正錯誤，不要執迷不悟。「如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任阻止日本軍國主義死灰復燃。」

王毅強烈指出日本首相高市早苗涉台錯誤言論的嚴重性和危害性，外界分析，這是自高市發表錯誤言論之後，中國高層級官員「首次」公開表態。

大陸官媒《央視》訪問特約評論員蘇曉暉指出，王毅在中亞行程中，已向多國清楚介紹中方在台灣問題上的立場，並點出高市言論的嚴重性與危害性。這些表態顯示，中方對日本此輪挑釁行徑已採取「公開點名、正面交涉」的更高層級回應。

她分析說，高市本人雖表達「後續不會再作類似表態」，卻拒絕撤回錯誤言論，這反映日本仍企圖蒙混過關、急於翻篇，這是北京不能接受的。

▲▼ 央視分析王毅痛批高市早苗 。（圖／翻攝 央視）

▲王毅強烈指出日本首相高市早苗涉台錯誤言論的嚴重性和危害性 。（圖／翻攝 央視）

「涉中國核心利益問題，中方的底線清晰，紅線分明。」蘇曉暉強調，北京已明確要求日方撤回與取消錯誤言論，「必須改弦更張」。倘若日本仍試圖在台海問題上挑動局勢，觸犯歷史與現實的雙重底線，後果只能由日方自行承擔。

王毅訪問期間與中亞多國領導人會談，台灣議題同樣是重要溝通內容。蘇曉暉表示，區域國家普遍高度認可一個中國原則，並明確支持中國政府為實現國家統一所作的努力。中亞國家亦從中清楚看到中國維護核心利益的決心與能力，這是此行在外交層面的重要成果之一。

值得注意的是，王毅此次強調「戰後秩序」的語境，在今年這一重要歷史節點顯得格外突顯。他指出，部分國家正在開歷史倒車，以否認侵略歷史的方式謀取所謂「軍事正常化」，其本質是試圖擺脫二戰後受國際約束的框架。

蘇曉暉指出，這種風險已引起地區國家的高度警覺，日本的錯誤動向遭到明確反對。

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

