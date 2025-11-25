警方「鳴笛狂追」惹議！　日男偷車衝撞人行道釀11死傷

記者張方瑀／綜合報導

日本東京足立區24日中午發生重大交通事故，一輛被偷走的展示車在警方追捕過程中暴衝上人行道，沿途連撞多名行人，造成11人死傷。儘管37歲嫌犯事後立刻遭到逮捕，但過程釀嚴重死傷，因此警方是否「追捕過當」也引發議論。

根據NHK、TBS報導，這起事故發生於24日中午12時半左右，地點在足立區梅島的國道上。一輛沒有車牌的展示車先撞上斑馬線上的行人，接著衝上人行道約100公尺，沿途連撞數人。

事故造成一名80多歲男子當場死亡、一名20多歲女子心肺停止、情況危急，另有10多歲至70多歲之間的男女共9人受重輕傷。

警方表示，這輛肇事車在事故約兩小時前，曾被通報自附近的汽車銷售店遭竊。當時巡邏警車在現場附近發現該車後，立刻鳴笛展開追捕，沒想到在追逐途中，車輛高速失控釀成悲劇。

肇事男子在撞人後棄車逃逸，但警方迅速鎖定身分，並以涉嫌竊盜罪逮捕一名居住於足立區、職業不詳的37歲男子。警視廳指出，該男子疑似就是當時的駕駛，目前正以竊盜及肇事逃逸等罪名展開調查。

據悉，男子在警訊中否認偷車犯行，聲稱「只是想試開一下，沒有偷車」，對事故經過避重就輕。警方強調，將深入調查其行動軌跡與心理狀態，並謹慎評估其刑事責任能力，因此暫未公布姓名。

至於事故發生時警方是否追捕過當，警視廳回應，目前初步研判「追捕方式並無不當」，但仍將持續檢討當時行動是否影響事故發生。

►偷展示車撞飛行人！東京街頭釀1死10傷 竊賊「棄車逃逸」畫面曝