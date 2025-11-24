　
國際

偷展示車撞飛行人！東京街頭釀1死10傷　竊賊「棄車逃逸」畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京足立區24日中午發生重大車禍，一名男子偷走車行展示車後失控撞倒11人，造成其中一名80多歲老翁當場死亡，一名20多歲女性命危昏迷，另有9人受到輕重傷。

NHK報導，據日本警視廳調查，意外發生於24日中午約12時30分，地點位於足立區梅島2丁目國道上。失控車輛先是在斑馬線撞倒行人，接著衝上人行道行駛數十公尺，一路撞擊無辜路人，直到撞上護欄才停下，駕駛隨即棄車逃離現場。

肇事車輛竟是沒有車牌的展示用車，約在事故發生前2小時，有民眾報案指出，一名男子佯裝成客戶找上附近車行，卻竊取展示車輛逃逸。警方研判，釀成這起嚴重車禍的就是這名偷車賊。

事故現場位於足立區公所前方，周邊住宅林立、商店密集。目擊者描述當時情況，「被撞的人就像飛起來一樣，車子好像沒有蛇行，而是直線狂前衝，上了人行道後速度還是很快。」另一名目擊者則稱，「聽到撞擊聲後回頭就看見一輛車，完全沒踩煞車直接衝過來。」

附近一名男性居民表示，「聽朋友說發生事故趕過來，看到好幾個人受傷了，有人頭部流血。」一名70多歲目擊者也稱，「聽到尖叫聲往馬路一看，就聽見巨大撞擊聲，然後看見一個男人從現場急急忙忙跑走，我從沒見過這麼嚴重的事故。」

一名60多歲目擊者則描述，「車子無視足立區公所前的紅綠燈衝過去，在斑馬線附近撞到人，往北數十公尺處撞上另一輛車，接著馬上衝上人行道且完全沒有減速，人行道上的人就這樣被撞飛。」

附近不僅有大型商業設施和超市，還有人來人往的公車站。一名40多歲男性居民驚魂未定地說，「這裡路上行人很多，想到可能有更多人被捲入意外，就覺得很可怕。」

事發後竊賊下車徒步逃逸，但隨即被警方逮捕。警方正以竊盜罪嫌對嫌犯進行偵訊，並深入調查事發經過。

11/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「小羅志祥」擁海量兒少性影像　暗網下載4年下場慘了
外國人瘋搶台灣機車！　這國狂掃貨暴增29倍
中華代表團東京聽奧首金出爐！
中國遊客反日去南韓玩　「在濟州島拉屎」韓網超崩潰
陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高
股民注意！2檔飆股列處置一路關到12／8
曾智希求子卡關！陳志強「親口證實」曝原因

東京車禍偷車足立區逃逸

