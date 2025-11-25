駐日美軍基地旁　恐怖外來種「背紅毒蜘蛛」擴散入侵校園

▲岩國美軍基地旁，外來種毒蜘蛛擴散入侵日本。（圖／翻攝山口縣政府，下同）



記者許力方／綜合報導

外來毒蜘蛛入侵日本，山口縣岩國市三笠町的東小學校園內，近日發現被指定為「特定外來生物」的背紅天牛蛛，雌蛛帶毒，經3天調查，共清除了69隻，所幸並未發生兒童被咬等相關受害事件。案發學校距離駐日美軍岩國基地僅數公里，岩國市政府與山口縣要求美軍基地負起責任，盡快清除，防止毒蜘蛛進一步擴散。

岩國市政府19日宣布，東小中學17日在校園內校舍旁草地操場發現一隻被列為特定外來生物的「背紅天牛蛛」，立即處置後通報當局，經環境保健機關擴大搜尋校園周邊，又陸續找到68隻，所幸未傳出孩童遭咬，全數蜘蛛都已清除。

▲背紅天牛蛛在日本被列為特定外來種，僅成體雌蛛有毒。



背紅天牛蛛的特徵為背部紅色菱形斑紋，僅限成體雌蛛具有毒性。雖然牠們沒有攻擊性，但被咬到可能引起疼痛與腫脹。岩國市府已向學生與家長發傳單宣導，提醒提高警覺。

不只校園出現，日前岩國市府也曾公布另一起案例，就位在岩國美軍基地附近的體育場，也發現了背紅天牛蛛，該場地屬美日共同使用，事後美軍調查周邊區域，雖沒再發現蜘蛛，但當地政府仍要求基地負責「集中且有效的清除措施」，加強圍籬調查，以避免擴散至市區。

事實上，岩國市本月曾公布最新數據顯示，美軍岩國基地於今年7月至10月3個月期間，共清除外來種毒蛛3506隻，是自2006年開始通報制度以來的最高紀錄。當中帶毒的成體雌蛛多達1446隻，包含背紅天牛蛛762隻、黑寡婦547隻、灰寡婦137隻。

▼駐日美軍基地附近清除外來種毒株達3506隻。

