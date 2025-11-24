　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

YTR吃「200元血腸」喊被宰　韓市場生意砍半！商團擬索賠652萬

▲▼南韓首爾廣藏市場。（圖／取自韓國觀光公社）

▲南韓首爾知名廣藏市場。（圖／取自韓國觀光公社，下同）

文／中央社

韓國首爾知名觀光景點之一的廣藏市場，日前再次爆出攤販宰客爭議，影響市場生意，由一般商家組成的商會為此擬對攤販組成的商會提告，索賠約3億韓元（約新台幣652萬元）。

韓聯社報導，由一般商家組成的「廣藏市場總商人會」已收集到200多名會員的簽名，在13日向攤販組成的「廣藏傳統市場總商人會」發出存證信函，但尚未收到回覆。

鄰近首爾地鐵鐘路5街站的廣藏市場，其實分為「廣藏市場」與「廣藏傳統市場」等兩個區域，但一般民眾通稱廣藏市場，而這次傳出宰客事件的攤販屬於廣藏傳統市場，帶來的負面影響引起廣藏市場商家不滿。

▲▼南韓首爾廣藏市場。（圖／取自韓國觀光公社）

一名韓國知名YouTuber在4日上傳影片，聲稱自己在廣藏市場被坑錢，當時她點了8000韓元（約台幣170元）的血腸，店家卻在未經同意的狀況下擅自加肉，要求她支付1萬韓元（約台幣212元）。

廣藏市場商家聲稱在事件發酵後，平時生意受到大幅影響，一名生牛肉餐廳相關人士稱，餐廳裡200個座位一般在週末都可以坐滿，甚至還要排隊，但在爆出爭議後，不僅餐廳坐不滿，甚至也接不到忘年會的預約，銷售額大概減少至原本的6成不到。

也有商家聲稱，韓國顧客減少到往日的一半不到，過去週六全天能達到300萬韓元銷售額，在爭議發酵後的銷售額還不到100萬韓元。

中央社記者23日實地走訪廣藏市場，除了公休的一般商家，全年無休的小吃攤販邊仍有不少遊客，但人潮明顯不如往日擁擠。

廣藏市場總商人會相關人士表示，因為名稱相似，他們接到許多抗議電話，讓他們備受冤枉。廣藏傳統市場總商人會則表示，如果要走訴訟，他們也會採取應對措施。

對此，鐘路區廳表示，已經找兩方談過，但目前尚未實際走到訴訟的階段，區廳也不會介入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男子接小孩突昏倒撞女騎士　當場無生命跡象
YTR吃血腸喊被宰！韓市場生意砍半　擬索賠652萬
獨／裝甲兵失聯第4天！家人衝谷關焦急等候
「小羅志祥」擁海量兒少性影像　暗網下載4年下場慘了
外國人瘋搶台灣機車！　這國狂掃貨暴增29倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

YTR吃「200元血腸」喊被宰　韓市場生意砍半！商團擬索賠652萬

反日！中國遊客蜂擁去南韓玩「在濟州島登山拉屎」　韓網友超崩潰

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」　與監控對象閃婚隱居

日最強貴婦黛薇夫人開嗆！挺高市早苗喊話：團結一心、一起戰鬥

偷展示車撞飛行人！東京街頭釀1死10傷　竊賊「棄車逃逸」畫面曝

快訊／南韓濟州重大車禍！她開車「暴衝猛撞」　3人慘死10人輕重傷

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

川普「政府效率部」退場？爆提早8個月解散　員工早就打包走人

不怕禁令！日青森市長擬推「脫中政策」：跟台灣更親密

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

YTR吃「200元血腸」喊被宰　韓市場生意砍半！商團擬索賠652萬

反日！中國遊客蜂擁去南韓玩「在濟州島登山拉屎」　韓網友超崩潰

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」　與監控對象閃婚隱居

日最強貴婦黛薇夫人開嗆！挺高市早苗喊話：團結一心、一起戰鬥

偷展示車撞飛行人！東京街頭釀1死10傷　竊賊「棄車逃逸」畫面曝

快訊／南韓濟州重大車禍！她開車「暴衝猛撞」　3人慘死10人輕重傷

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

川普「政府效率部」退場？爆提早8個月解散　員工早就打包走人

不怕禁令！日青森市長擬推「脫中政策」：跟台灣更親密

中共官媒指日台交流協會「媚日」　林佳龍：戰狼語言、不知道在講什麼

運研所：海運聯盟重組對高港影響小　長榮陽明所屬聯盟成穩定關鍵

快訊／台中男子接小孩突昏倒撞女騎士　當場無生命跡象

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

美建議助菲升級軍事基地　林佳龍：推動重點！研究強化台菲日安全關係

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

Longchamp 2026春夏焦點新包！超軟萌毛衣包、質感托特包爆款潛力股

YTR吃「200元血腸」喊被宰　韓市場生意砍半！商團擬索賠652萬

美26州在台設立辦事處　林佳龍喊「只是剛開始」：台美關係快速提升

高雄2女吵架「把家當往窗外丟」！滿地衣物砸車　警依公危罪追辦

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

國際熱門新聞

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

高市早苗最新民調！　讀賣新聞：高達72％、1支持理由上升7％

即／韓濟州島重大車禍　3人慘死10人輕重傷

帶閨密回家玩3P被拒　女子氣炸痛毆男友

全球「最令人嚮往國家」出爐

高市無須退讓　智庫學者揭北京目的

富家千金陳屍毒窟　父母砸3千萬揭黑幕

2男企圖攻占島嶼　殺光男人把女人當性奴

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

東京汽車衝上人行道　11人送醫2人昏迷

那霸機場「所有餐飲店」明歇業

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

冤獄38年！他呆坐床上「等鎖門」

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

更多熱門

相關新聞

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

不過，南韓民眾卻感到相當困擾，就有當地民眾在濟州島漢拏山目睹，一名疑似來自中國的女性，竟然指示年幼的孩子在登山步道脫褲拉屎

即／韓濟州島重大車禍　3人慘死10人輕重傷

即／韓濟州島重大車禍　3人慘死10人輕重傷

變態男性侵偷拍未成年　法院判「無期徒刑」

變態男性侵偷拍未成年　法院判「無期徒刑」

藍色背包飄怪味！豪宅保全「發現韓男遺體」

藍色背包飄怪味！豪宅保全「發現韓男遺體」

日本東京住宅區大火　資深歌舞伎演員罹難

日本東京住宅區大火　資深歌舞伎演員罹難

關鍵字：

廣藏市場南韓YTR血腸日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面