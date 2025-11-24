　
地方 地方焦點

2025全國自由車公路錦標賽　台東關山警全力護航

▲台東關山警全力護航2025全國自由車公路錦標賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警全力護航2025全國自由車公路錦標賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

23日清晨7時30分，自台9線鹿野鄉永隆段熱血開騎的「2025全國自由車公路錦標賽暨選拔賽」，於縱貫花東山海美景的賽道上圓滿落幕。為因應此次跨縣市大型道路競賽，台東縣警察局關山分局全力投入交通疏導與秩序維護工作，確保選手與用路人安全，保障賽事在高流量交通需求下平穩進行。

為防範賽事期間車流、慢行車及交叉路口車輛與選手接觸所產生的危險，關山警察分局長龔士哲於23日凌晨6時親自主持勤前教育，逐項指示路線特性、潛在風險及勤務應變措施，要求各單位提前到位、密切合作。交通組長張珈源則於賽前完成詳細交通部署，逐一勘查轄區內相關路口，依據車流特性調整警力配置，採取彈性勤務方式控管賽道周邊交通。

本次賽程跨越花蓮、台東兩縣，路線由台9線翻越海岸山脈接續台11線，最後返回台東市區終點。關山分局轄區內多處重要路段為整體交通維持關鍵，分局將路線劃分為南、中、北三大區域，分由各分駐（派出）所員警負責控燈及路口管制，引導車流並提醒用路人減速避讓，避免慢行車輛影響選手前進節奏。

此外，警方加強賽道周邊交通稽查，針對違規停車、占用車道及未依指示通行等違規行為嚴格取締，確保賽事順利進行。警方強調，唯有保持賽道路段暢通、無突發事件，才能讓選手安心挑戰自我，發揮最佳狀態。

關山警察分局表示，在全體警力及相關機關協作下，本次賽事交通秩序良好，未發生影響競賽之重大交通異常，賽事順利圓滿完成。未來面對大型活動或國內外賽事，分局將持續秉持「預先部署、嚴密執行」原則，提前規劃警力並加強巡查執法，以最周全的交通維護保障選手及用路人行車安全。

11/22 全台詐欺最新數據

台東縣府再度攜手四葉國際餐旅集團24日於台東娜路彎大酒店舉行「台東部落食尚×四葉國際餐旅集團」品牌聯名記者會暨餐宴，此次合作以「台東釀．旅行」為主題，將聯名沉浸式餐宴帶回台東，展現部落料理回到土地、回到產地的深厚連結。縣長饒慶鈴表示，這次合作不僅延續兩地美食交流，更讓部落飲食文化能以更貼近在地的方式被看見，期待吸引更多旅客走進台東、品味部落的真實風土。

公地放領台東農民憂領不到　黃建賓爭取從寬認定

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

關山加油站實兵演練　強化安全防護

