地方 地方焦點

關山加油站實兵演練強化安全防護　警消與中油聯手提升應變效能

▲台東關山加油站實兵演練強化安全防護。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山加油站實兵演練強化安全防護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台灣中油股份有限公司行銷事業部東區營業處日前邀請台東縣警察局關山分局及關山消防大隊協助，於21日下午14時在關山加油站進行實兵緊急應變演練，藉由模擬突發意外事件，提升加油站員工及相關單位面對災害及治安事件的應變能力，進一步強化防災與安全管理效能。

演練初始階段由關山消防大隊主導，模擬加油站突發火災及其他災害情境，教育員工熟悉避難路線、通報流程及初期災害處理，確保人員安全。隨後，關山警察分局偵查隊與加油站員工共同演練「加油收費亭遭持槍歹徒搶劫」情境，模擬歹徒持仿真槍械闖入高聲叫囂搶劫，並搜刮財物。員工隨即依程序撥打110報案，並冷靜通報現場狀況。

接獲通報後，警方迅速荷槍實彈趕抵，分兩路封鎖加油站前後逃逸路線。面對優勢警力，歹徒當場放棄抵抗，配合趴地棄械，警方隨即上前控制、銬制嫌犯並完成搜身程序，蒐證人員隨後依程序展開證據蒐集。整場演練節奏緊湊、情境逼真，展現員警與員工間良好默契與協調能力，有效驗證三方合作處理突發事件的實力。

中油人員表示，此次實兵演練讓員工在模擬真實環境下熟悉應變流程，提升對火災及治安事件的快速反應能力，並加強通報與協同合作概念。鑑於加油站屬於高風險工作場所，未來將持續與警消密切合作，推動站場安全管理。

關山警察分局表示，加油站搶案往往伴隨大量民眾及易燃物，屬於高風險現場。透過此次情境化演練，不僅驗證警察實戰訓練成果，也增進加油站員工對警方合作流程的認知。分局將持續與各行業合作，提升轄區整體公共安全防護能力，守護民眾生命財產安全。

