35歲老公獨遊綠島卻失聯！妻找不人急報案...尋獲已成海邊浮屍

▲綠島失聯遊客遺體尋獲。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所於23日晚間20時41分接獲台灣本島一名女子報案，稱其針夫前往綠島旅遊，卻在柚子湖一帶失聯，請求協助搜尋。據了解，該男子35歲，妻子因多次聯繫不上他，最後才報請警方與海巡介入協尋。

接獲通報後，綠島安檢所隨即派員前往現場展開搜尋，並會同第十五海巡隊、台東縣消防局台東大隊綠島消防分隊、台東縣警察局台東分局綠島分駐所、中華民國海上救生協會台東分會及綠島海巡志工等單位，共同展開岸際搜救行動。

經過連夜搜救，於24日上午11時08分接獲民眾通報，燕子洞岸際發現一具疑似失聯男子遺體，海巡人員隨即會同消防及海上救生協會於11時33分將遺體搬運上岸。經家屬指認確認為日前失聯的35歲男性遊客。

目前死亡原因仍待進一步深入調查，海巡依相關規定辦理相驗程序。

第一三岸巡隊特別呼籲，民眾應多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等重要資訊，並注意災害警戒訊號，提升安全風險意識。提醒民眾於岸際及港區活動時務必謹慎，避免發生意外。

此外，遇有溺水或其他海上緊急狀況，民眾可隨時撥打海巡署118服務專線，相關單位將迅速派員救援，保障生命安全。海巡署亦提供救生衣出借服務，呼籲親海活動者善加利用，以確保自身及家人安全。