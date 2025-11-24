　
地方 地方焦點

公地放領台東農民憂看得到領不到　立委黃建賓爭取從寬認定

▲公地放領重啟，立委黃建賓爭取從寬認定。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲公地放領重啟，立委黃建賓爭取從寬認定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

賴清德總統上周宣布重啟公地放領，台東縣立委黃建賓指出，今年6月就要求內政部盡速研議相關政策，中央終於聽見地方聲音，但根據內政部目前公告的規定，許多台東農民憂心，「看得到領不到」。黃建賓今日於立法院內政委員會提案，要求內政部必須考量台東公地放領的特殊性，從速從寬辦理，此提案獲得內政部長劉世芳允諾，並於內政委員會通過。

黃建賓指出，今年6月就在內政委員會要求內政部，應該以宜蘭大南澳台拓土地公地放領為例，持續推動全國公地放領，並以台東縣為優先地區。對此劉世芳表示，當時確實有答應除了宜蘭大南澳地區，也會以台東縣為主來試辦，如今進度超前，內政部已經成立審議委員會，今天就會發函請包含台東縣政府在內的縣市政府成立工作小組。

黃建賓也提到，目前賴清德總統宣布公地放領的條件，對許多農民而言，「說的很簡單，聽的人卻覺得很複雜」，尤其台東縣狀況特殊，山多平原少，公有土地占全縣約87%，又涉及多個中央主管機關及國營事業，複雜程度遠遠超過其他縣市，造成許多台東農民非常擔心，這項政策恐怕「看得到、領不到」。

黃建賓並指出，對於台東縣農民而言，公地放領政策有三大問題：第一，目前僅限國有平地耕地及養殖用地，許多台東縣苦等多年的山地耕地農民，一開始就被排除在外。第二，許多農民等了幾十年等不到，早年租用合約早就不見，加上由於年邁把土地承租權過給兒女，但兒女可能沒有農保，無法被認定為自耕農，造成這些農民苦等數十年，到頭來還是一場空。第三，台東許多農民早期是向退輔會、台糖甚至土地銀行租用土地，恐怕都不符合納入這一次公地放領的對象。

黃建賓表示，依據內政部統計，台東公地放領的面積高達608公頃，全國最多，也是隔壁屏東縣的近兩倍，但台東縣符合條件的人數只有752人，大約只有屏東縣一半，在目前政策模糊、台東又狀況特殊下，台東農民最後成功申請公地放領的人數，可能遠比內政部預估還要少。黃建賓也提案要求，內政部必須於三個月內邀集相關部會、地方政府盤點及研議，並考量台東縣境內公地放領之特殊性，從速從寬推動公地放領政策，守護台東農民權益。對此劉世芳允諾，會請國有財產署從寬認定，黃建賓的提案也於內政委員會順利通過。

公地放領重啟 台東農民憂「看得到領不到」 立委黃建賓爭取從寬認定

記者楊晨東／台東報導

賴清德總統上週宣布重啟公地放領政策，台東縣立委黃建賓指出，早在今年6月即要求內政部盡速研議相關政策，中央終於回應地方需求，但內政部目前公告規定仍使許多台東農民憂心「看得到領不到」。黃建賓今日於立法院內政委員會提案，呼籲內政部應考量台東公地放領的特殊情況，從速從寬辦理，該提案獲內政部長劉世芳允諾並於內政委員會通過。

黃建賓表示，早在6月內政委員會即建議內政部以宜蘭大南澳台拓土地公地放領為示範，持續推動全國公地放領，並優先台東縣。劉世芳則回應，除宜蘭大南澳外，台東縣已列為試辦主力地區，內政部已成立審議委員會，並將發函邀請包括台東縣政府在內的地方政府成立工作小組，共同推動相關工作。

然而，黃建賓指出，賴清德總統宣布的公地放領條件「說得簡單，聽起來複雜」，台東縣因山多平原少、約87%為公有土地，且涉及多個中央主管機關與國營事業，情況遠比其他縣市複雜，讓台東農民擔憂政策恐成「看得到、領不到」。

黃建賓進一步分析，台東農民面臨三大困境：第一，現行政策僅適用國有平地耕地及養殖用地，排除多年苦等的山地耕地農民。第二，許多農民多年來承租合約遺失，加上承租權轉給無農保資格的子女，無法認定為自耕農，難以取得放領資格。第三，早期向退輔會、台糖及土地銀行租用土地者恐不符合納入資格。

依內政部統計，台東公地放領面積高達608公頃，全國最高，約為鄰近屏東縣兩倍，但符合條件人數僅752人，約為屏東縣的一半。黃建賓認為，在政策尚未明確、且台東狀況特殊下，實際成功申請人數恐低於預期。

為保障台東農民權益，黃建賓提案要求內政部於三個月內召集相關部會及地方政府盤點研議，並考量台東公地放領特殊性，從速從寬推動政策。劉世芳表示將請國有財產署從寬認定，黃建賓提案亦於內政委員會獲得通過。

11/22 全台詐欺最新數據

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

台東的飲食文化長期以順應自然、尊重環境與土地、融合多元族群風味為核心。近年在台東縣政府推動下，從「從產地到餐桌」、「時令餐桌節」到「台東慢食節」，慢食理念逐步落地，也使台東成為台灣永續飲食的重要示範。

關山加油站實兵演練　強化安全防護

關山加油站實兵演練　強化安全防護

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

太麻里警加強普發 1 萬元反詐宣導　主動進駐金融機構護民財

民眾遊玩遺落後背包　警迅速尋回助安心

民眾遊玩遺落後背包　警迅速尋回助安心

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約

台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約

