公地放領台東農民憂看得到領不到　立委黃建賓爭取從寬認定

▲公地放領重啟，立委黃建賓爭取從寬認定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

賴清德總統上周宣布重啟公地放領，台東縣立委黃建賓指出，今年6月就要求內政部盡速研議相關政策，中央終於聽見地方聲音，但根據內政部目前公告的規定，許多台東農民憂心，「看得到領不到」。黃建賓今日於立法院內政委員會提案，要求內政部必須考量台東公地放領的特殊性，從速從寬辦理，此提案獲得內政部長劉世芳允諾，並於內政委員會通過。

黃建賓指出，今年6月就在內政委員會要求內政部，應該以宜蘭大南澳台拓土地公地放領為例，持續推動全國公地放領，並以台東縣為優先地區。對此劉世芳表示，當時確實有答應除了宜蘭大南澳地區，也會以台東縣為主來試辦，如今進度超前，內政部已經成立審議委員會，今天就會發函請包含台東縣政府在內的縣市政府成立工作小組。

黃建賓也提到，目前賴清德總統宣布公地放領的條件，對許多農民而言，「說的很簡單，聽的人卻覺得很複雜」，尤其台東縣狀況特殊，山多平原少，公有土地占全縣約87%，又涉及多個中央主管機關及國營事業，複雜程度遠遠超過其他縣市，造成許多台東農民非常擔心，這項政策恐怕「看得到、領不到」。

黃建賓並指出，對於台東縣農民而言，公地放領政策有三大問題：第一，目前僅限國有平地耕地及養殖用地，許多台東縣苦等多年的山地耕地農民，一開始就被排除在外。第二，許多農民等了幾十年等不到，早年租用合約早就不見，加上由於年邁把土地承租權過給兒女，但兒女可能沒有農保，無法被認定為自耕農，造成這些農民苦等數十年，到頭來還是一場空。第三，台東許多農民早期是向退輔會、台糖甚至土地銀行租用土地，恐怕都不符合納入這一次公地放領的對象。

黃建賓表示，依據內政部統計，台東公地放領的面積高達608公頃，全國最多，也是隔壁屏東縣的近兩倍，但台東縣符合條件的人數只有752人，大約只有屏東縣一半，在目前政策模糊、台東又狀況特殊下，台東農民最後成功申請公地放領的人數，可能遠比內政部預估還要少。黃建賓也提案要求，內政部必須於三個月內邀集相關部會、地方政府盤點及研議，並考量台東縣境內公地放領之特殊性，從速從寬推動公地放領政策，守護台東農民權益。對此劉世芳允諾，會請國有財產署從寬認定，黃建賓的提案也於內政委員會順利通過。

