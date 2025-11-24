《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表

▲《慢食臺東：人與土地的共學、共作、共創》新書發表會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東的飲食文化長期以順應自然、尊重環境與土地、融合多元族群風味為核心。近年在台東縣政府推動下，從「從產地到餐桌」、「時令餐桌節」到「台東慢食節」，慢食理念逐步落地，也使台東成為台灣永續飲食的重要示範。

縣府此次與遠見天下文化出版公司合作推出《慢食台東：人與土地的共學、共作、共創》，透過深入採訪與紀錄，呈現台東獨特的飲食風景，探索土地、人文與永續精神如何交織成豐富的地方故事。縣府期望藉由慢食推廣，讓台東成為「一萬人來一百次」的深度旅遊目的地。

源自義大利的「慢食運動」（Slow Food）以「優質 Good、純淨 Clean、公平 Fair」為核心價值。台東慢食節延續這項精神，從文化出發、連結地方社群及食材生產者，使地方人成為主角。2024 年，台東慢食團隊更遠赴義大利參與「慢食全球年會」，分享「台東經驗」，向國際展現台灣在永續飲食上的努力與成果。

新書分享座談由《遠見雜誌》副社長兼智庫總編輯李建興主持，與談人包括台東縣副縣長王志輝、慢食台東外部促成者徐仲、以及飲食文化策展人馮忠恬。王志輝指出，台東慢食節是政府與民間共同推動的成功典範，不僅凝聚居民情感與認同，更培養出一批以行動實踐慢食理念的在地廚師與店家。他並透露，縣府正推動「台東慢食創生基地」計畫，未來將成為推動地方創生與永續飲食的重要平台。

座談中，三位與談人分享慢食節的發展歷程、慢食評鑑徵選與在地業者的故事，也邀請書中受訪者到場交流，使現場氣氛熱烈，展現台東慢食社群的凝聚力與生命力。

縣長饒慶鈴上任後以「慢經濟」作為施政主軸，希望以「慢」為核心，引領台東走向文化深度與永續並行的道路。台東慢食節即是具體展現，透過飲食串連觀光、文化與社會參與，讓旅人以五感體驗土地的節奏與能量。

值得一提的是，今年12月6、7日，「台東慢食節」將首次移師高雄駁二藝術特區登場，跨出縣域鏈結更多城市夥伴，讓全台民眾都能親身感受慢食魅力。縣府誠摯邀請各界共同參與，以味蕾品味土地、以行動實踐永續。