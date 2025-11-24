日本沖繩本島恐陷斷水危機！北部水管「破裂漏水」　呼籲節約用水

▲日本沖繩縣大宜味村縣道底下埋設的導水管破裂，影響本島配水工作。（圖／沖繩縣企業局）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本沖繩本島恐陷「斷水危機」！沖繩縣府今（24）日宣布，位於本島北部大宜味村的導水管因年久失修破裂，導致水壩至淨水廠的送水作業受阻，可能造成沖繩本島斷水。縣府指出，包括11個市町村全境與6個市村部分地區都面臨斷水風險，呼籲居民節約用水，加強對水資源的管理與配合應變措施。

根據《日本放送協會》、《沖繩時報》，沖繩縣企業局指出，破裂的導水管鋪設在大宜味村鹽屋地區縣道地底下，最早建於1967年，隨著管線老化與時間久遠，水管終於出現破損而導致漏水。漏水事件發生於24日凌晨3時左右，導致多個淨水廠無法正常作業。

沖繩本島受影響的11個市町村包括金武町、讀谷村、嘉手納町、宇流麻市、西原町、與那原町、豐見城市、南風原町、絲滿市、八重瀬町與南城市。

另外，那霸市、浦添市、中城村、北中城村、沖繩市及恩納村等6個市村部分地區也可能面臨斷水。

由於導水管破裂，部分地區從24日中午起即可能停止供水。沖繩縣企業局表示，縣內各淨水場與各行政區的配水池仍有一定儲水，斷水時間可能因應水資源調度而延後，但復原作業仍需透過替代管線，最快也要到25日之後才能恢復正常供水。

沖繩縣企業局長宮城力緊急召開記者會時表示，「造成居民不便，我們深感抱歉」，呼籲民眾在斷水期間節約用水，避免影響生活與公共設施運作。

此外，事件也造成縣道坍塌，該路段已全面封閉，對交通與送水作業造成影響。沖繩縣企業局正積極與各地單位協調，透過其他水源和管線來減輕影響，並密切監控斷水範圍與時間。

從目前掌握的資訊來看，宜野灣市、名護市、北谷町與本部町暫時不受此次漏水影響。