日本隨便都屌打！Cheap揪台灣公園「亂亂的」元凶：堆出來的

示意圖，與本文無關。（圖／記者林振民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅 Cheap 近日以「日本和台灣公園差異」為題發文，直言日本隨便一個公園都像「屌打台灣平均值」，並以四國今治與台中七期小公園對比。他感嘆台灣街景本來就醜，加上公園「越加越亂」，設備看似合理，組起來卻像垃圾場，甚至整理出一份「台灣公園誕生方式」，引發網友共鳴。

Cheap 表示，自己在日本四國今治拍到的小城市公園「秋意濃、色調蠻美」，對比台中七期附近的小公園，雖然乾淨、維護不差，但視覺上仍顯得凌亂。他直白指出，「台灣公園缺總體規劃，公園是『堆』出來的。」

接著，他列出常見「台灣公園誕生的方式」，包括「一開始有一間小土地公廟」、「議員提議買一座鮮豔兒童遊具」、「里長要加廉價紅塑膠椅」、「巡守隊蓋守望相助亭」、「獅子會長贊助石獅子」、「廟宇旁邊又多一個鐵皮棚」、「民眾反映要加『請勿大小便』告示牌」、「警察局掛反詐騙布條」、「市府掛『支持人口普查』」、「社區補助一個中國風涼亭」等，越加越複雜。

他無奈說，台灣的廟宇本身就很難美，加設備只會越加越亂，最後每個東西都正常，拼起來卻像垃圾場，有股「cheap 感」。更直言，「台灣街景這個母體本來就醜，你把今治的小公園丟來台灣，也會變醜。」

網友紛紛留言，「台灣公園滿滿菸味」、「通常在涼亭旁邊還有不少的菸蒂跟酒瓶」、「在台灣只要談到宮廟就沒得談。」也有人指出問題更深層，「我認同拉低感官的就是布條、LED、鐵皮棚，這是被人民美感跟規劃一起拉低的。」