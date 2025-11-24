日本美女議員超挺台！喊「感謝台灣」嗑魯肉飯：盼也能與中國互信

▲日本參政黨參議員梅村瑞穗。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本參政黨參議員梅村瑞穗近日在社群平台X連續發文，先是以魯肉飯、芒果等「台灣美食」回應中華民國總統賴清德力挺日本海產，並以中文表達感謝，同時也公開自己對中國文化的情感，盼未來能像日台關係一樣與中國建立互信。她的貼文更被台灣媒體報導，引發日台網友熱議。

梅村瑞穗21日在X上分享自己過去對中國的情感。她透露，大學時期因嚮往中國悠久的歷史與文化、深受山崎豐子的小說《大地之子》感動，因此選修中文，希望有朝一日能像對台灣一樣，與中國建立穩定且友好的交流。她表示，「希望終有一天能為東坡肉、廣東粥宣傳，就像推廣日台交流那樣。」

近期首相高市早苗在答覆國會質詢時提到「台灣有事」可能引發存亡危機事態，引來中國政府強烈反彈。中國駐大阪總領事薛劍當時甚至在X發言威脅「斬首」言論。外界普遍認為，中國此後祭出的日本水產品禁令，也是對高市發言的反制措施。

在中國暫停從日本進口水產品的敏感時刻，總統賴清德20日特別在X發文，「今天的午餐是壽司和味噌湯」，並寫下「鹿兒島的鰤魚、北海道的干貝」等字樣，以行動力挺日本海產，獲得日本輿論高度關注。

梅村瑞穗旋即引用賴清德的貼文回應，以中文寫下，「德不孤，必有鄰，非常感謝」，並表示隔天午餐要吃台灣的魯肉飯與芒果，以行動回應台灣的善意。不過，她21日又加碼發文笑說，來不及等到隔天，「已經提前在晚餐享用魯肉飯和芒果優格」，並推薦芒果乾泡優格一晚會更美味。

▲賴清德力挺日本水產品、安倍晉三力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝自X）

她以「台灣美食」力挺台灣的行動也獲得台媒報導。梅村瑞穗在文中提到，該報導還放上日本已故前首相安倍晉三手持台灣鳳梨的照片，回顧2021年中國突然禁止進口台灣鳳梨時，安倍公開替台灣加油，與此次賴清德聲援日本海產相呼應，再次展現日台之間穩固的友誼。

梅村瑞穗連續兩天透過美食與中文展開互動，表達對台灣的感謝，也在日本社群引發不少討論。不少日本網友留言表示，「被台灣暖到了」、「梅村議員行動迅速很可愛」。梅村則強調，希望未來不只是台灣，日本也能與中國建立「真誠互信」的關係，使東亞局勢更趨穩定。