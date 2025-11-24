日相高市早苗：G20峰會期間與中國總理李強「並無互動」

▲日本首相高市早苗在南非約翰尼斯堡出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗結束南非約翰尼斯堡G20峰會行程後受訪表示，期間並未與中國國務院總理李強有任何互動。近期她在眾議院提及「台灣有事」可能構成日本存亡危機，引發中國強烈不滿，外界關注兩人在國際場邊是否會有短暫互動，但最終並未發生。高市早苗強調，日本始終敞開對中方的對話大門。

根據《日本放送協會》，高市早苗23日晚間表示，自從她就任首相以來，一直以推進「日中戰略互惠關係」為原則。她指出，日中之間雖然存在待解議題，正因如此才更應設法降低摩擦、增加理解與合作。她強調，日本並未關閉與中國的對話渠道，「該主張的立場會向中方堅定表達」，未來也會以相同姿態適當應對兩國關係。

談到此次G20峰會成果，高市早苗表示，在南非主席國的主導下，各國領袖共同發表首腦宣言，就多項全球議題凝聚共識。她強調，日本將持續與明年擔任主席國的美國，以及其他G20成員保持緊密協作，積極為解決國際社會諸多課題作出貢獻。

高市早苗也透露，期間與英國、德國、印度等國進行雙邊會談，雙方一致同意加強安全保障與經濟安全合作，共同推動「自由且開放的印度太平洋」之目標。此外，她也與南非總統舉行會談，確認將在本次峰會成果基礎上推動後續合作。

除了正式會談外，高市早苗也與南韓、埃及、法國等多國領袖，以及國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行等國際機構代表進行交流。她表示，本次峰會有超過60個國家與國際機構參與，使其能直接與多國領袖面對面溝通，是「非常有意義的訪問」。

另外，高市早苗也出席在南非舉行的烏克蘭和平相關首腦會議。她表示，會中討論了美國近期提出的相關方案，並確認日本將與烏克蘭和美國保持密切協調，共同推動和平進程。